Possibile omicidio - suicidio a Napoli, due uomini trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli

Dramma a Napoli, due fratelli di 80 e 76 anni sono stati trovati morti all’interno di un appartamento nel centro città, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sui corpi ferite da arma fa fuoco, l’ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella dell‘omicidio-suicidio: uno dei due fratelli avrebbe sparato all’altro per poi togliersi la vita. In corso gli accertamenti della polizia.

Due fratelli trovati morti in casa ai Quartieri Spagnoli di Napoli

L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 3 luglio, quando due uomini sono stati trovati morti in casa a Napoli, nella zona dei Quartieri Spagnoli. Lo riporta Ansa.

L’allarme è scattato attorno alle 10, quando sono stati uditi dei colpi di arma da fuoco in vico Santo Spirito di Palazzo, a pochi passi da piazza Plebiscito.

Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga per ricostruire quanto accaduto.

Chi sono i due fratelli morti a Napoli

Repubblica riferisce che le vittime sono due anziani fratelli, Raffaele e Francesco Poce, rispettivamente di 80 e 76 anni.

Il primo è una ex guardia giurata, il secondo ex sagrestano della chiesa di Santa Maria degli Angeli.

I due sono stati trovati morti nell’abitazione del 76enne, sui corpi ferite da arma da fuoco.

Da quanto emerso sembra che l’80enne, che abitava al Vomero con la moglie, andasse spesso a trovare il fratello minore, che viveva da solo in condizioni di salute precarie.

Possibile omicidio-suicidio

Sulla morte dei due fratelli stanno indagando gli investigatori della Questura di Napoli.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire, sul posto il personale della scientifica per tutti i rilievi del caso.

A terra vicino ai corpi gli agenti hanno trovato una pistola a tamburo, che è stata sequestrata.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, Raffaele Poce, in possesso del porto d’armi in quanto ex vigilante, avrebbe sparato al fratello per poi togliersi la vita con la stessa arma.