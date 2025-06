Omicidio Liliana Resinovich, messaggi in codice con Claudio Sterpin prima della scomparsa: cosa si scrivevano

In una chat segreta ci sono le ultime parole tra Liliana Resinovich e l’amico speciale Claudio Sterpin. Si tratta di frasi in codice che solo loro sapevano decifrare. I messaggi testimonierebbero una storia d’amore intensa tra i due. Poi c’è una lettera che Lilly ha lasciato all’uomo dal contenuto apparentemente premonitore.

I messaggi in codice tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin

A rivelare il contenuto dei nuovi messaggi inediti è stato il programma Pomeriggio 5.

In uno screenshot della chat tra i due, si vede la foto di un biglietto con scritto “perché ti voglio bene”, inviato da Liliana a Claudio, insieme alle parole “Bn 1m“.

La riesumazione del corpo di Liliana Resinovich

Un chiaro messaggio in codice che, secondo i consulenti, significherebbe “Buonanotte amore mio“.

La frase è stata inviata il 12 dicembre 2021, due giorni prima della scomparsa della donna.

Il giorno dopo sempre Lilly scrive a Sterpin “In relax pensando a doman AM“. La sigla AM starebbe per “Amore Mio”.

Lui risponde in dialetto triestino: “Quasi finidi regali vari…adeso ciapo in man manubrio… sempre spetando doman e oltre… C1“. Il codice in questo caso significherebbe “ciao amore”.

Gli ultimi messaggi tra Liliana e Claudio e la lettera

Le immagini della chat, mai mostrate prima, sono le ultime parole che Liliana e Claudio si sono scambiati e che mostrerebbero un legame stretto e intimo.

I messaggi sono diventati oggetto di una consulenza tecnica che è riuscita a decriptare ciò che i due si scrivevano, a testimonianza di una storia d’amore segreta e intensa.

Poi c’è la lettera che Liliana Resinovich ha lasciato a Claudio Sterpin. La missiva ha un contenuto apparentemente premonitore.

“Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami… cercami nei tuoi ricordi… io ci sarò”, è la parte finale della lettera di Lilly.

Il messaggio di Sterpin il giorno della scomparsa

Il 14 dicembre 2021, il giorno della scomparsa di Liliana Resinovich, alle 8:12 Claudio Sterpin manda un ultimo messaggio in codice alla donna.

“Cambg” che vorrebbe dire “ciao amore mio, buongiorno”. Un saluto affettuoso a cui la Lilly non risponderà mai, come pure alle chiamate fatte qualche giorno dopo, il 19 dicembre 2021, quando di Liliana non si avevano già più notizie da quasi una settimana.