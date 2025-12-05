Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 117 kg di materiale pirotecnico sequestrato, 202 persone identificate e 3 attività commerciali controllate il bilancio di una vasta operazione interforze condotta nei comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda. L’azione, predisposta nell’ambito del piano nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta, è stata coordinata dalla Questura di Crotone per rafforzare la legalità e la sicurezza, in particolare nel settore commerciale e dei trasporti, in vista delle festività natalizie.

Un’operazione interforze per la sicurezza del territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata organizzata su disposizione del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Franca Ferraro. L’attività ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro. I controlli si sono concentrati nei comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda, con verifiche su esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Controlli amministrativi e sequestro di materiale pirotecnico

Durante i controlli, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una verifica amministrativa presso un esercizio commerciale. In questa occasione è stata riscontrata la presenza di un dipendente non regolarmente assunto, circostanza che ha portato alla segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti di competenza. Nel corso dello stesso controllo, è stato scoperto un ingente quantitativo di materiale esplodente: articoli pirotecnici accatastati in modo non conforme alle norme vigenti, in un locale privo di adeguate misure di sicurezza. Il materiale, pari a circa 117 kg, è stato posto sotto sequestro e il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

Ulteriori accertamenti e denunce

L’operazione ha previsto anche controlli presso un’officina meccanica e un’attività di noleggio auto, dove gli operatori hanno raccolto documentazione utile per avviare ulteriori accertamenti investigativi. Nel corso di un posto di controllo, sono state elevate 2 sanzioni al Codice della Strada per mancata revisione del veicolo. Inoltre, un uomo è stato denunciato in stato di libertà per possesso di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo.

I numeri dell’operazione

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha portato ai seguenti risultati:

202 persone identificate, di cui 63 risultate positive in banca dati SDI;

identificate, di cui risultate positive in banca dati SDI; 152 veicoli controllati;

controllati; 3 attività commerciali sottoposte a verifica;

sottoposte a verifica; 2 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada.

Obiettivi e finalità dell’azione

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alla vigilanza nel settore commerciale e dei trasporti, nonché al contrasto del commercio e della detenzione di materiale pirotecnico illegale, fenomeno che tende a intensificarsi in prossimità delle festività natalizie, quando aumenta il rischio legato all’uso improprio di materiale esplodente.

