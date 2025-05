Oristano, picchia la compagna e tenta la fuga: arrestato 38enne pregiudicato ubriaco in casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Oristano per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato mentre cercava di allontanarsi dall’abitazione in stato di ebbrezza.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite tra due conviventi. Giunti sul posto, hanno intercettato l’uomo mentre tentava di fuggire.

Condizioni della vittima

La donna è stata trovata in casa in evidente stato di shock, con la maglia strappata e abrasioni sul corpo. È stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118 per il trasporto presso l’Ospedale San Martino.

Dettagli delle violenze

Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva inflitto violenze, minacce e vessazioni continue alla compagna, costringendola a vivere in condizioni penose. L’intervento della Polizia ha posto fine a questi maltrattamenti.

Conseguenze legali

Dopo l’arresto in flagranza, l’uomo è stato condotto in Questura e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Massama. È ora a disposizione della Procura di Oristano in attesa del processo con rito direttissimo.

Azioni future

Prosegue l’attività di contrasto a tali tipologie di reato insieme alla costante attività di prevenzione sul territorio, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Marziano.

Fonte foto: IPA