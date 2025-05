Ottorino Lelio morto in un incidente d'auto a Palma di Maiorca con la moglie Ileana Onisto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore e regista teatrale 74enne Ottorino Lelio è morto in un incidente d’auto a Palma di Maiorca. Insieme a lui è deceduta anche la moglie, Ileana Onisto, di 77 anni. La coppia, originaria di Bassano del Grappa, si trovava sull’isola spagnola insieme al figlio dal 7 maggio per una vacanza, e avevano preso una vettura a noleggio.

Sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio 2025 l’attore e regista teatrale Ottorino Lelio, di 74 anni, e la moglie Ileana Onisto, di 77 anni.

I due erano da poco atterrati a Palma di Maiorca, dove si erano recati in vacanza insieme al figlio Tiziano, di 46 anni, e avevano deciso di noleggiare un’auto per viaggiare sull’idola.

Fonte foto: iStock Morto in un incidente a Palma di Maiorca l’attore Ottorino Lelio: deceduta anche la moglie Ileana Onisto

Poco dopo, mentre percorrevano l’autostrada MA-13, dopo località di La Puebla, l’auto sulla quale viaggiavano, guidata dal figlio, è rimasta coinvolta in un incidente frontale con un furgone.

Ferito il figlio nell’incidente

In seguito allo scontro, avvenuto intorno alle ore 15, il furgone si è ribaltato per poi fermarsi a bordo strada. Sul posto sono quindi giunti il personale medico, l’unità stradale della Guardia Civil e i Vigili del Fuoco di Maiorca, che hanno liberato uno dei passeggeri rimasti intrappolati all’interno dell’auto.

Ottorino Lelio e Ileana Onisto sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e, come riportato dalle testate locali, sebbene inizialmente le loro condizioni non sembrassero particolarmente gravi, non sono riusciti a sopravvivere all’incidente a causa delle ferite riportate. Ottorino è morto poco dopo il ricovero, mentre la moglie è deceduta il giorno dopo.

Lievemente feriti invece l’autista del furgone e il figlio della coppia, che era al volante dell’auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma al momento tra le ipotesi al vaglio delle autorità spagnole ci sono una possibile distrazione o addirittura la sonnolenza di uno dei conducenti, che avrebbe poi invaso la corsia opposta.

Il cordoglio per la morte della coppia

Ottorino Lelio e Ileana Onisto vivevano a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ed erano molto conosciuti in zona, soprattutto per il loro lavoro teatrale.

Ottorino Lelio era romagnolo, originario di Forlì, e come attore e regista teatrale era specializzato nel teatro popolare, oltre a essere un insegnante di dizione e presidente dell’associazione culturale e compagnia teatrale “L’Aquilone”.

Anche Ileana Onisto era un’attrice, che ha lavorato spesso insieme al marito. Erano entrambi molto attivi per la promozione culturale sul territorio. Le loro salme si trovano ancora in Spagna, in attesa di essere riportate in Italia.