La morte dell'attrice Sophie Nyweide è un giallo, era incinta: le ipotesi sul decesso tra omicidio e overdose

È giallo sulla morte a soli 24 anni di Sophie Nyweide. L’attrice statunitense, nota per aver interpretato da bambina diversi film di successo, era incinta quando è stata trovata morta il 14 aprile scorso a Bennington, nel Vermont. L’autopsia non ha chiarito l’esatta causa della morte: la polizia non ha escluso l’ipotesi di un omicidio, ma l’ipotesi più probabile resta quella dell’overdose.

L’attrice statunitense Sophie Nyweide è stata trovata morta il 14 aprile scorso, poco prima delle 5 del mattino, sulla riva di un fiume a Bennington, nel Vermont. Aveva 24 anni.

La polizia sta indagando ma a distanza di dieci giorni il suo decesso è ancora avvolto nel mistero.

L’attrice Sophie Nyweide in una foto del 2009

Sul corpo della giovane è stata eseguita l’autopsia, ma al momento non è stato ancora possibile stabilire le cause della morte della giovane. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati degli esami tossicologici.

Era incinta, le ipotesi sul decesso

Dall’autopsia è emerso anche che Nyweide era incinta quando è morta. Lo rivela Tmz.

La madre della giovane, l’ex attrice Shelly Gibson, ha dichiarato al sito di gossip hollywoodiano che la figlia faceva uso di droghe e che al momento della morte la 24enne era con altre persone.

Da quanto emerso c’era almeno un uomo con Sophie Nyweide quando è morta: la polizia lo ha sentito ma non lo considera un sospettato.

Gli investigatori non hanno escluso del tutto l’ipotesi dell’omicidio, ma la pista prevalente punta a una overdose non intenzionale.

Chi era Sophie Nyweide

Nata l’8 luglio 2000 a Burlington, nel Vermont, Sophie Nyweide aveva iniziato a recitare da bambina.

Aveva esordito al cinema nel 2009 in Mammoth del regista Lukas Moodysson, in cui interpretava la figlia dei personaggi di Michelle Williams e Gael García Bernal.

È apparsa anche in altri noti film come I numeri dell’amore (2010) con Jessica Alba, Il matrimonio di mia sorella (2007) di Noah Baumbach, La teoria delle ombre (2010) con James Franco e Noah (2014) di Darren Aronofsky, con Russell Crowe.