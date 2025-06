Palermo, chiede aiuto dal balcone con un coltello in mano: in casa aveva cocaina e hashish, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Polizia di Stato a Palermo, dove un giovane è stato sorpreso in casa con cocaina e hashish. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nella zona del Papireto, dopo una segnalazione al 112 Nue.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata nella zona del Papireto a seguito di una segnalazione di persone sospette dietro la porta di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un giovane affacciato al balcone, visibilmente impaurito, che chiedeva aiuto.

Il giovane in stato di alterazione

Il giovane, identificato come G.G., 24enne palermitano, ha aperto la porta agli agenti in evidente stato di alterazione psicofisica, impugnando un coltello. Ha dichiarato di aver bisogno dell’arma per difendersi da presunte persone che gli avevano bussato alla porta. In preda a delirio e allucinazioni, ha ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti.

Perquisizione e sequestro

Gli agenti, dopo averlo convinto a gettare il coltello, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno di un armadio in una stanza adibita a ripostiglio, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro due involucri contenenti cocaina e hashish. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Convalida dell’arresto

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria in sede di direttissima. È importante sottolineare che G.G., destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Palermo e con precedenti di polizia specifici in materia di droga, è attualmente indiziato per il reato contestato. La sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

