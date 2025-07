Palio di Siena rinviato per la terza volta per maltempo, non accadeva da 155 anni: quando sarà la corsa

Il Palio di Siena è stato rinviato di nuovo per maltempo: è la terza volta consecutiva che accade, evento mai verificatosi in quasi quattro secoli. La pioggia ha reso impraticabile il tufo in piazza del Campo, costringendo l’amministrazione a rimandare la Carriera al 3 luglio. Un rinvio storico: non succedeva dal 1870.

Palio di Siena rinviato per maltempo

Come riporta Agi, un violento temporale si è abbattuto su Siena alle 15.20 del 2 luglio, trasformando il tufo della piazza in una superficie fangosa. Alle 16.10 è stata esposta la bandiera verde, simbolo del rinvio ufficiale del Palio.

Una decisione inevitabile: “Il tufo non era percorribile”, ha spiegato Paolo Ceccotti, dirigente comunale.

ANSA

Rinviato il Palio di Siena del 2 luglio a causa del maltempo

È la terza volta consecutiva che il Palio di Siena viene rinviato per maltempo, un evento che non accadeva da 155 anni. Le edizioni del luglio e agosto 2024 erano state anch’esse spostate.

Le ragioni del rinvio: sicurezza dei cavalli e rispetto della tradizione

Il maltempo a Siena ha compromesso anche il Corteo Storico, elemento imprescindibile per lo svolgimento della Carriera. “No corteo, no Palio”, ha ribadito il sindaco Nicoletta Fabio, sottolineando come la sicurezza dei cavalli e il rispetto delle tradizioni siano priorità assolute.

La bassa temperatura, l’assenza di sole e l’umidità hanno impedito di far asciugare il fondo della pista.

Quando si correrà il Palio di Siena 2025

La Carriera slitta a giovedì 3 luglio, meteo permettendo. Gli orari restano invariati: alle 15.30 gli spari del mortaretto, alle 17.15 il drappello dei Carabinieri a cavallo, alle 17.20 l’ingresso del Corteo Storico e alle 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la corsa.

Le previsioni, al momento, non indicano piogge, ma la prudenza è d’obbligo.

Rinviato il Palio per tre volte: un precedente che risale al 1870

Non accadeva dal lontano 1870 che il Palio fosse rinviato tre volte di seguito. Allora, però, non si trattava solo di maltempo: motivi politici e organizzativi erano alla base dei rinvii.

Nel 2024, invece, entrambe le edizioni sono state spostate a causa delle piogge, e ora si aggiunge anche quella del 2 luglio 2025.

Un record negativo, che mette alla prova la macchina organizzativa e la pazienza dei senesi, ma che ribadisce quanto il Palio sia evento profondamente legato ai suoi rituali.