A Como, un 40enne italiano, ricoverato presso l’Ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia, è stato sorpreso a fumare uno spinello ed è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso l’Ospedale “Sant’Anna” di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como.

Intorno alle 16.00, gli agenti del Posto di Polizia presenti nella struttura ospedaliera hanno avvertito un forte odore acre provenire dalla sigaretta che il 40enne stava fumando nei pressi del bar dell’ospedale. Insospettiti, hanno proceduto a un controllo, accertando che si trattava di uno “spinello”.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione personale, il 40enne è stato trovato in possesso di circa 8gr di hashish. La successiva ispezione della stanza di degenza ha portato al rinvenimento di barattoli contenenti altri 6gr di hashish e 21gr di marijuana. Tutte le sostanze sono state sequestrate dagli agenti del Posto Fisso di Polizia.

La prescrizione medica e la sanzione

L’uomo ha tentato di giustificarsi mostrando un certificato medico che gli consentiva, a scopo terapeutico, di consumare la sostanza tramite un vaporizzatore. Tuttavia, al momento del controllo, il 40enne non stava utilizzando il dispositivo prescritto, ma fumava liberamente al bar dell’ospedale. Gli agenti hanno quindi proceduto a sequestrare le sostanze non prescritte e in eccesso, sanzionando l’uomo per detenzione illecita.

L’episodio si è concluso con una sanzione amministrativa a carico del 40enne italiano, residente a Centro Valle Intelvi (CO).

