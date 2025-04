Pino Insegno confermato dalla Rai a Reazione a Catena nonostante gli ascolti flop, quando inizia il programma

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Pino Insegno è stato confermato dalla Rai alla conduzione del game show Reazione a Catena, nonostante le critiche ricevute per gli ascolti bassi. La data d’inizio della nuova stagione del programma è stata fissata per l’8 giugno, con la conclusione che è invece prevista tra settembre e ottobre.

Pino Insegno torna come conduttore di Reazione a Catena

Il game show Reazione a Catena sta per tornare in tv con alcune novità ma, tra queste, non è previsto un cambiamento a livello di conduzione: la Rai, infatti, avrebbe deciso di confermare Pino Insegno come conduttore del programma, nonostante gli ascolti bassi avessero fatto pensare a un passaggio di testimone al timone della trasmissione.

I nomi emersi come possibili nuovi conduttori di Reazione a Catena erano stati quelli di Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio, Alessandro Greco e Gabriele Corsi. Sarà invece ancora Pino Insegno a condurre il game show Rai, stando a quanto riportato da Oggi.

Quando inizia Reazione a Catena

La nuova stagione di Reazione a Catena dovrebbe prendere il via l’8 giugno.

Inizialmente era stato ipotizzato che la messa in onda del game show del preserale estivo Rai sarebbe proseguita fino al 31 dicembre 2025, ma stando alle ultime indiscrezioni la chiusura potrebbe essere anticipata a fine settembre-inizio ottobre.

Stop a Il Buono, il Brutto e il Cattivo con Pino Insegno

Nel mese di ottobre era emersa la notizia della cancellazione (o della messa in stand by) dello show “Il Buono, il Brutto e il Cattivo” che Pino Insegno avrebbe dovuto condurre in prima serata nel gennaio 2025 al fianco di Luca Ward e Francesco Pannofino.

“La sfida vera, la migliore, sarà quella che inizierà da gennaio. Quella sì, una bellissima idea, un bel percorso, con me ci saranno Luca Ward e Pannofino. Un’avventura molto intrigante”.

L’amicizia tra Pino Insegno e Giorgia Meloni e le polemiche

Il rapporto di amicizia tra Pino Insegno e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le sue partecipazioni a show Rai hanno scatenato voci e polemiche tanto che il conduttore tv, a fine 2024, ha deciso di intraprendere un’azione legale contro alcune testate giornalistiche per quella che Insegno ha definito una “campagna mediatica denigratoria” che sarebbe finalizzata a screditare la sua figura professionale e che intacca aspetti della sua vita privata e familiare.

“Contro di me una campagna costruita su falsità e strumentalmente orientata a colpire Giorgia Meloni“, le sue parole riportate all’epoca.