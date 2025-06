Piromane fermato sulla Statale 106 in Calabria, stava appiccando un incendio vicino a un benzinaio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per tentato incendio il bilancio di un intervento della Polizia di Stato lungo la Statale 106 in Calabria. Un uomo è stato bloccato mentre cercava di appiccare un incendio vicino a una stazione di servizio.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante il weekend appena trascorso, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali lungo la fascia costiera ionica della Calabria, in particolare sulla Statale 106. Questo incremento di vigilanza è stato motivato dalla necessità di prevenire incendi dolosi che spesso causano gravi disagi alla viabilità e mettono in pericolo gli utenti della strada.

Il tentato incendio a Villapiana

In questo contesto, il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Trebisacce è intervenuto in località Villapiana, lungo la Statale 106, per fermare un uomo sorpreso mentre tentava di appiccare un incendio. L’area interessata comprendeva una scarpata con vegetazione secca, campi di frumento pronti per la raccolta e una stazione di servizio per l’erogazione di carburante.

Perquisizione e accuse

L’uomo fermato è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stato trovato in possesso di un oggetto atto ad offendere, di cui non ha saputo giustificare il porto in luogo pubblico. Per questo motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetto atto ad offendere e tentato incendio.

Diritti degli indagati

Il comunicato della Polizia di Stato sottolinea che le informazioni sono state diffuse nel rispetto del diritto degli indagati, che devono essere considerati presunti innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Questo garantisce il diritto di cronaca e il rispetto delle procedure legali.

Fonte foto: IPA