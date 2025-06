Pitbull vaga tra i tavoli di un locale a Cecina, padrone disperato e scompiglio tra i clienti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cane smarrito è stato riportato al suo proprietario grazie all’intervento della Polizia di Stato a Cecina (Livorno). Durante un controllo a Marina di Cecina, un grosso pitbull è stato avvistato mentre vagava tra i tavoli di un locale, creando scompiglio tra i clienti. Gli agenti sono intervenuti per riportare la calma.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante il fine settimana, la presenza delle forze dell’ordine è stata intensificata a Cecina per far fronte all’aumento delle presenze estive. Durante uno di questi controlli, gli agenti Marco e Juri sono stati avvertiti della presenza di un cane di grossa taglia che vagava incustodito tra i tavoli di un noto locale lungo Viale della Vittoria.

Un intervento delicato

I due operatori di Volante, Marco e Juri, hanno avvicinato il pitbull con cautela e gentilezza, rassicurandolo per evitare che si desse alla fuga. Utilizzando delle corde tenute per le emergenze, hanno improvvisato un collare e sono riusciti a condurre l’animale fuori dal locale. In breve tempo, il proprietario del cane, già disperato per la fuga del suo amico a quattro zampe, è stato localizzato.

Un lieto fine

Fortunatamente, il cane, chiamato Blue, è tornato tra le braccia del suo proprietario senza che nessuno si facesse male. Dopo questo episodio, Marco e Juri hanno ripreso il loro lavoro nelle aree più sensibili dei tre comuni di giurisdizione, continuando i controlli su strada e gestendo le emergenze sul territorio.

