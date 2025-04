Rissa e accoltellamenti tra giovani in un locale di Padova: due feriti, a lanciare l'allarme due ragazze

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due feriti il bilancio di una rissa scoppiata in un locale di Padova. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto da due ragazze che hanno segnalato l’accaduto alla Sala Operativa del 113.

Intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, alle ore 5, tre equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti si sono recati sul posto. Mentre due pattuglie sono entrate nel locale per riportare la calma, il terzo equipaggio ha individuato all’esterno due giovani feriti.

Feriti e soccorsi

I due giovani, un 24enne cittadino russo e un 30enne moldavo, presentavano ferite da taglio al polso e alla schiena. Un’ambulanza del 118 è stata chiamata per trasportare i feriti al pronto soccorso. Il 24enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni, mentre il 30enne è stato ricoverato per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso da parte degli investigatori della Squadra Mobile per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare gli altri partecipanti alla rissa. Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Polizia Amministrativa per valutare la sospensione della licenza del locale ai sensi dell’art. 100 TULPS e la Divisione Anticrimine per le Misure di Prevenzione personale. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Padova.

Fonte foto: IPA