Ristorante occupa a Catania 120 metri quadrati di strada, multa e quanti tavoli e sedie sono stati sequestrati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

500 euro di sanzioni a Catania. Nella mattinata di ieri, un controllo mirato è stato eseguito nel centro storico per verificare la regolarità delle licenze e delle concessioni di alcune attività commerciali.

Collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato disposto dal Questore di Catania e ha coinvolto i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, insieme agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale del Comune di Catania. Questo modello di collaborazione istituzionale è stato già attuato in diverse occasioni, ottenendo risultati particolarmente proficui a garanzia della legalità.

Controlli nelle attività di ristorazione

L’operazione congiunta ha permesso di esaminare le posizioni di alcune attività di ristorazione in via Dusmet, rilevando alcune criticità amministrative in un locale. Sin dalle prime fasi dei controlli, gli agenti hanno constatato l’installazione di una recinzione attorno al locale, in grado di delimitare una significativa porzione di strada pubblica. Nello specifico, il titolare del ristorante aveva collocato senza alcun titolo la recinzione, sottraendo alla pubblica fruibilità uno spazio di oltre 120 metri quadrati.

Pericolo per la circolazione stradale

L’occupazione abusiva dell’area ha determinato un serio e concreto pericolo per la circolazione stradale. Pertanto, è stato disposto il ripristino delle condizioni di sicurezza e si è proceduto al sequestro di tutti gli arredamenti da esterno posizionati sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione. La disciplina della concessione del suolo pubblico prevede una preliminare attività di verifica, mediante un sopralluogo, per accertare l’assenza di rischi per la circolazione e il transito dei veicoli, soprattutto in casi di emergenza.

Sequestri e sanzioni

Complessivamente, sono stati sequestrati 90 sedie, 41 tavoli, 7 ombrelloni e 15 partizione metalliche. Gli accertamenti hanno consentito di riscontrare ulteriori irregolarità amministrative, che hanno determinato l’elevazione di sanzioni al titolare per circa 500 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico e per mancanza di esposizione degli orari di apertura e chiusura del locale.

Proseguimento dei controlli

I controlli congiunti della Polizia di Stato e della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni, in altre zone della città, a salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché a garanzia dei commercianti che, nello svolgimento delle rispettive attività commerciali, rispettano puntualmente le regole.

IPA