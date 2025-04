San Donaci, arrestato per spaccio: in casa cocaina già suddivisa in dosi, marijuana e materiale da taglio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a San Donaci l’11 aprile scorso. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Brindisi nell’ambito di controlli mirati contro lo spaccio di droga.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, dove era stato notato un continuo via vai di persone, suggerendo attività illecite. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti circa 10 grammi di cocaina, parte della quale già confezionata in dosi, 5 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Provvedimenti giudiziari

Alla luce delle prove raccolte, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente, il GIP ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.

