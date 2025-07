Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una segnalazione il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Sciacca, dove un giovane di 18 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un altro di 26 anni è stato segnalato come assuntore. L’intervento è avvenuto nella notte tra le vie della città, quando i militari hanno notato i due ragazzi con atteggiamento sospetto. Il controllo ha portato al sequestro di cocaina e di una somma in contanti ritenuta provento di spaccio.

Operazione notturna dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di perlustrazione notturna da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca. I militari, impegnati in controlli di routine per la sicurezza del territorio, hanno intercettato due giovani che si intrattenevano in strada con fare sospetto. L’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento nervoso dei ragazzi, che alla vista dell’auto di servizio hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri.

Il tentativo di disfarsi della droga e il sequestro

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il primo a reagire è stato il 26enne, che ha cercato di liberarsi di un sacchetto di plastica. I militari sono però riusciti a recuperare l’involucro, che conteneva circa 3,3 grammi di cocaina. Poco dopo, anche il 18enne ha tentato di disfarsi di un secondo pacchetto, prontamente recuperato dagli agenti. All’interno sono state trovate quattro dosi confezionate di cocaina, per un peso complessivo di 5,7 grammi. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro.

Perquisizione domiciliare e sequestro di denaro

La scoperta della droga ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione presso l’abitazione del 18enne. All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una somma in contanti pari a 2.740 euro, ritenuta dagli investigatori il possibile provento dell’attività di spaccio. Il denaro, insieme alla sostanza stupefacente, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti.

Le conseguenze per i due giovani fermati

Al termine delle procedure di identificazione e delle formalità di rito, il 26enne è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento come assuntore di sostanze stupefacenti. Per il 18enne, invece, è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che dovrà stabilire la sua posizione definitiva.

L’arresto del 18enne e la segnalazione del 26enne rappresentano un nuovo capitolo nella lotta al traffico di stupefacenti nella zona di Sciacca. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, l’operazione conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di spaccio e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

