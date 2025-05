Scioperi a giugno 2025 tra treni, aerei e trasporto locale: tutte le date previste e i possibili disagi

Giugno 2025 si preannuncia un mese complicato per chi dovrà viaggiare. Nei prossimi giorni sono previsti diversi scioperi riguardanti i treni e, più in generale, il settore dei trasporti. C’è il rischio che chi ha prenotato le ferie o chi dovrà muoversi per svago o lavoro incappi in giornate nere per quel che riguarda la viabilità. Previsti disagi anche per il trasporto locale su gomma e rotaie.

Scioperi trasporti 2025, 3 giugno giornata da ‘bollino rosso’

Analizzando il calendario pubblicato sul portale web del Ministero delle Infrastrutture, le prossime settimane saranno piuttosto complesse sul fronte trasporti

Attenzione al 3 giugno, data da cerchiare in rosso sul calendario. Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI ha proclamato uno sciopero nel settore ferroviario a livello nazionale, che coinvolge il personale soc. RFI impianti manutenzione infrastrutture. Durata dell’iniziativa 23 ore: dalle 00.01 alle 23.00.

Anche COBAS Lavoro Privato / Coordinamento Ferrovieri incrocerà le braccia il 3 giugno nel settore ferroviario e a livello nazionale. Si attendono adesioni da parte del personale soc. RFI impianti manutenzione infrastrutture. Anche in questo caso la durata è di 23 ore, dalle 00.01 alle 23.00.

Il 4 giugno FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal hanno indetto uno sciopero nel settore trasporto merci a livello nazionale. A protestare sarà il personale viaggiante trasporto merci su ferro soc. GTS Rail. Modalità: 24 ore, dalle 16.01 del 4/6 alle 16.00 del 5/6. Anche USB Lavoro Privato darà il via a una contestazione nel settore trasporto merci a livello nazionale, che coinvolge il personale soc. Medway Italia. Modalità: 8 ore, dalle 16.00 alle 23.59.

Sciopero aerei, 13 giugno giornata critica

Il 13 giugno è prevista la giornata più complessa per chi deve prendere un aereo. Gli autisti degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa (società SEA) saranno in sciopero per 24 ore.

Nello stesso giorno, il comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 13 alle 17. A questi si aggiunge il personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers, anch’esso in agitazione per tutta la giornata giornata.

Agitazioni a livello locale, le città interessate

Si comincia l’1 giugno. OSP CUB TRASPORTI ha indetto uno sciopero nel settore trasporto pubblico locale a livello territoriale, che coinvolge il personale soc. AMT di Genova: la protesta durerà 24 ore con varie modalità.

Il 3 giugno OSR/OSP ORSA Autoferro TPL sciopererà nel settore trasporto pubblico locale a livello territoriale. Coinvolti i dipendenti soc. ARST province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. La protesta durerà 4 ore e si svolgerà in varie modalità.

Il 4 giugno ad incrociare le braccia sarà il personale società Autolinee Toscane province di Firenze, Pistoia e Prato. Lo sciopero è stato proclamato da Cobas Lavoro Privato (4 ore dalle 17:30 alle 21:30).

Il 6 giugno prevista l’agitazione del personale società SAD di Bolzano. Sciopero proclamato da Uilt-SGK (24 ore).

Trasporti, in vista del 9 giugno, ha organizzato uno sciopero nel settore trasporto pubblico locale a livello territoriale, che coinvolge il personale soc. ATC di La Spezia. Modalità: 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00.

Infine l’11 giugno a fermarsi sarà il personale area ferro società ANM di Napoli. Sciopero proclamato da Fisi (4 ore dalle 12:45 alle 16:45).