Sequestrata casa intestata a un prestanome a Vigonovo, scoperta in giardino una fortuna frutto di furti

E’ di 30 mila euro il valore degli ori e gioielli sotterrati nel giardino di un’abitazione a Vigonovo, sequestrati dalla Squadra Mobile di Padova durante un’operazione di polizia. Il sequestro è avvenuto mercoledì 9 aprile per indagini su reati di ricettazione e riciclaggio.

Il sequestro e le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Padova ha eseguito un decreto di sequestro preventivo su un immobile a Vigonovo, intestato fittiziamente a un 60enne italiano, ma di fatto utilizzato da un 40enne italiano di origine rom. Quest’ultimo, noto pregiudicato, aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

Scoperta di ori e gioielli

Durante la perquisizione dell’immobile, sono stati trovati 3.400 euro in contanti e un involucro contenente lamine d’oro e gioielli, tra cui anelli e bracciali tempestati di diamanti. Gli oggetti, del peso di circa 600 gr, erano stati sotterrati nel giardino. Le comparazioni con le descrizioni fornite dalle vittime di furti e rapine hanno confermato la provenienza illecita dei beni.

Restituzione dei beni

I gioielli, riconosciuti dalle vittime dei furti, sono stati dissequestrati e restituiti. I beni avevano un valore di mercato di 11.000 euro e 20.000 euro. L’uomo è stato indagato per ricettazione.

Pregiudicato noto alle forze dell’ordine

Il pregiudicato, senza redditi dichiarati, ha accumulato numerose condanne per reati contro il patrimonio e in materia di armi in diverse città, tra cui Udine, Venezia, Vicenza, Bologna, Milano, Trento e Padova. Dopo un periodo di carcerazione, è tornato in libertà nel 2022, continuando a commettere furti aggravati.

Fonte foto: IPA