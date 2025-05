Sergio Castellitto e il caso dei cassonetti spariti in strada a Roma, la versione dell'attore e regista

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il nome dell’attore e regista Sergio Castellitto da alcuni giorni è finito al centro del “cassonetto-gate”: a Roma, davanti casa Castellitto nel quartiere Parioli, alcuni cassonetti dell’Ama sono stati spostati, perché causa di fastidio. Mentre l’assessore e l’Ama starebbero preparando una denuncia contro quella che si ritiene un’azione illegittima, arriva la versione di Castellitto.

Castellitto e il caso cassonetti

Davanti casa Castellitto c’era una serie di bidoni della raccolta differenziata, che dall’oggi al domani è scomparsa.

L’attore, scrive il Corriere della Sera, avrebbe da sempre manifestato irritazione per la presenza dei contenitori comunali davanti al suo cancello, per questioni di decoro e anche forse di odori.

Fonte foto: ANSA

Sergio Castellitto e la moglie Margaret Mazzantini

Nella notte fra il 20 e il 21 aprile i cassonetti dell’indifferenziata sono stati spostati oltre la linea del villino di Castellitto, finendo nel suo cortile. Poi sono riapparsi allineati dietro il suo cancello, ma solo per poco: in seguito, guardando dalla strada, della fila di cassonetti non si è più avuta alcuna visuale.

Forse in arrivo una denuncia

L’assessore al Verde del municipio di competenza, Rosario Fabiano, e i vertici Ama starebbero pensando a una denuncia ai carabinieri.

La versione della coppia Castellitto-Mazzantini

Il cassonetto-gate ha raggiunto Castellitto in Francia, dove si trova per girare un film. Il Corriere riporta la versione della compagna dell’artista, la scrittrice Margaret Mazzantini, secondo la quale i contenitori Ama sono stati effettivamente prelevati: “Quei cassonetti — spiega — sono stati temporaneamente rimossi con una regolare richiesta di occupazione di suolo pubblico”.

Viene anche spiegato che per la rimozione dei cassonetti, la coppia aveva un regolare permesso. Gli arredi urbani, viene sostenuto, sarebbero stati infine recuperati da Ama.

Resta da capire perché non siano stati ricollocati lungo la strada. Si attendono dunque gli ulteriori sviluppi del cassonetto-gate al quartiere Parioli a Roma.

Il comitato di zona Le Muse si augura che la soluzione possa arrivare a stretto giro: “Speriamo che quei cassonetti tornino al più presto al loro posto. Sarebbe grave se così non fosse. Si tratta di oggetti che appartengono alla collettività, ricordiamolo”.