Uno sgombero di un alloggio popolare occupato abusivamente è stato eseguito a Casamassima. L’intervento, disposto dalle autorità competenti, ha visto la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, con l’obiettivo di restituire l’immobile all’ente proprietario e garantire la sicurezza pubblica. L’operazione è stata condotta in seguito a un decreto di rilascio e alle decisioni prese durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e il Tavolo Tecnico presso la Questura.

Le forze dell’ordine in campo per il ripristino della legalità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a uno sgombero presso un immobile situato nel comune di Casamassima, di proprietà dell’ARCA Puglia. L’intervento è stato pianificato nei minimi dettagli per assicurare il rispetto dell’ordine pubblico e la sicurezza sia degli operatori che degli occupanti.

Un nucleo familiare coinvolto nell’occupazione

L’unità abitativa risultava occupata da 4 persone appartenenti a un unico nucleo familiare. Le autorità hanno agito in attuazione di un decreto di rilascio, dopo aver raggiunto specifiche intese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura, e durante il Tavolo Tecnico presso la Questura. L’obiettivo era quello di garantire una procedura ordinata e conforme alle normative vigenti.

Un’operazione coordinata tra più enti

L’azione è stata condotta dalla Polizia di Stato, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, chiamati a gestire eventuali emergenze tecniche, e la Polizia Locale, incaricata di regolare la viabilità nell’area interessata dallo sgombero. La presenza di personale medico a bordo di un’ambulanza e di unità del P.I.S. – Pronto Intervento Sociale del Comune di Casamassima – ha garantito assistenza a eventuali soggetti fragili coinvolti nell’operazione.

Gestione delle tensioni e rispetto delle persone coinvolte

Nonostante alcuni momenti di tensione, dovuti alla resistenza degli occupanti che non volevano lasciare l’immobile, l’intervento si è svolto regolarmente e senza incidenti. Le forze dell’ordine hanno operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ponendo particolare attenzione alla tutela delle persone coinvolte, in particolare dei soggetti più vulnerabili.

Restituzione dell’immobile e prossime assegnazioni

Al termine dell’operazione, l’alloggio è stato riconsegnato all’ente proprietario, ARCA Puglia. L’immobile sarà ora assegnato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, garantendo trasparenza e legalità nell’assegnazione degli alloggi popolari.

Un impegno costante contro le occupazioni abusive

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione di sgombero a Casamassima si inserisce in un più ampio piano di riacquisizione di beni occupati abusivamente o oggetto di confisca e/o sequestro, portato avanti su tutto il territorio della Città Metropolitana. Le autorità sottolineano che tali interventi proseguiranno per garantire il rispetto della legalità e la corretta gestione del patrimonio pubblico.

La collaborazione tra istituzioni per la sicurezza pubblica

L’operazione di ieri rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra diverse istituzioni: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, servizi sociali e personale medico hanno lavorato in sinergia per assicurare che lo sgombero si svolgesse senza rischi per la sicurezza pubblica e la dignità delle persone coinvolte.

Il ruolo dei servizi sociali e dell’assistenza sanitaria

La presenza delle unità del Pronto Intervento Sociale e del personale medico ha permesso di monitorare costantemente la situazione, offrendo supporto immediato in caso di necessità. Questa attenzione verso i soggetti fragili dimostra la volontà delle istituzioni di coniugare il rispetto delle regole con la tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Prospettive future e prevenzione delle occupazioni

Le autorità ribadiscono l’importanza di prevenire nuove occupazioni abusive attraverso un controllo costante del territorio e una gestione trasparente degli alloggi popolari. L’obiettivo è quello di garantire che le assegnazioni avvengano secondo criteri di equità e legalità, evitando situazioni di disagio sociale e tensione.

Conclusioni

L’intervento di sgombero a Casamassima si è concluso senza incidenti, grazie a una pianificazione accurata e alla collaborazione tra le diverse forze in campo. Le operazioni di riacquisizione degli immobili proseguiranno su tutto il territorio metropolitano, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

