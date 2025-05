Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e una denuncia il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Pesaro. Un giovane albanese è stato fermato per cessione di sostanze stupefacenti in un quartiere popolare della città, dopo essere stato sorpreso a scambiare droga con un altro individuo.

Operazione dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino. I militari, in borghese, hanno avviato un servizio di osservazione in un condominio della zona, sospettando che alcuni soggetti di nazionalità albanese fossero coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Movimenti sospetti e intervento

Durante il servizio, è stato individuato un giovane sospetto che, dopo essere uscito da un grande condominio, ha effettuato diversi giri in auto per verificare di non essere seguito. Successivamente, ha incontrato un altro individuo con cui ha scambiato un oggetto. Dopo la cessione, il giovane è rientrato nel condominio, ripetendo i movimenti poco dopo per una nuova consegna.

Arresto e perquisizione

A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti bloccando i due giovani a bordo dei rispettivi veicoli. Uno di loro è stato trovato in possesso di una bustina contenente varie dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 7 grammi, destinate allo spaccio. L’altro, che aveva ceduto la droga, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, insieme a somme di denaro non giustificate.

Conseguenze legali

Il soggetto è stato arrestato con l’accusa di cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente, un 19enne albanese, è stato denunciato a piede libero. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA