Spaccio tra minori a Padova: un 16enne vende cocaina, un 17enne sorpreso con 70 grammi di hashish

È di un arresto e due indagini il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Padova. Un giovane tunisino è stato fermato e condotto in carcere per scontare una condanna per spaccio, mentre un minorenne è stato indagato per aver ceduto cocaina. L’operazione si è svolta nella serata di venerdì 20 giugno, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti in città.

Operazione antidroga a Padova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalle pattuglie della Questura di Padova, con il supporto della Squadra Mobile e delle Volanti. Gli agenti, impegnati in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno fermato un ventenne tunisino in Via Dini. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti, doveva scontare un anno di reclusione per due episodi di spaccio avvenuti nel 2019 e nel 2022.

Dettagli dell’arresto

Il giovane tunisino è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti e successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Padova, dove sconterà la condanna. Oltre alla pena detentiva, il giovane era stato condannato a pagare una multa di 2.400 Euro. L’ordine di esecuzione per la carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Padova e eseguito nella giornata del 20 giugno.

Minorenne indagato per spaccio

Nell’ambito dello stesso servizio, gli agenti hanno notato un minorenne tunisino in Via Aponense, intento a cedere un involucro a un diciannovenne italiano. Intervenuti prontamente, i poliziotti hanno bloccato entrambi i giovani. Il sedicenne tunisino è stato trovato in possesso di 500 Euro in contanti e accusato di aver ceduto un grammo di cocaina. Nonostante la giovane età, il minorenne era già stato indagato in passato per aver fornito generalità false.

Intervento in una comunità per minori

La serata del 20 giugno ha visto anche un intervento presso una comunità per minori, dove un diciassettenne marocchino è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish. Gli agenti della Sezione Volanti hanno sequestrato lo stupefacente, che ha dato esito positivo al narco test per i cannabinoidi. Il giovane è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

