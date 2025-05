Stoccata di Selvaggia Lucarelli a BigMama per il "silenzio" su Israele all'Eurovision 2025

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Selvaggia Lucarelli non ha gradito il silenzio di BigMama sulla partecipazione di Israele all’Eurovision 2025. La cantante, che sta commentando la kermesse musicale per la Rai assieme a Gabriele Corsi e che sul palco del Primo Maggio aveva tenuto un appassionato discorso contro i suoi hater, è stata criticata per non aver espresso il suo pensiero sulla questione.

BigMama e il silenzio su Israele all’Eurovision 2025

Durante il commento all’Eurovision 2025, quando la cantante Yuval Raphael, rappresentante di Israele, ha fatto il suo ingresso sulle note della canzone “New Day Will Rise”, BigMama ha deciso di rimanere in silenzio, evitando ogni commento durante il video di presentazione dll’artista, durante la sua esibizione e anche quando il suo nome è stato annunciato tra i finalisti.

A spingere Selvaggia Lucarelli a parlare del “silenzio” di BigMama sulla partecipazione di Israele all’Eurovision 2025 è stato un post pubblicato da un’utente sui social network. Nel post c’era scritto: “BigMama che non ha detto nessuna parola, neanche una, su Israele. Quanto ca**o la amo”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli su BigMama e Israele all’Eurovision

Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso il post della utente sul silenzio di BigMama su Israele all’Eurovision sulle sue Instagram Stories, puntualizzando: “Il vero problema è pensare che il silenzio sia azione e non complicità“.

Poi ha aggiunto: “Ma poi BigMama grandi discorsi dal palco del primo maggio sui suoi hater, poi su Israele totale mutismo. Vabbè“.

Il messaggio di BigMama contro gli haters sul palco del Primo Maggio

Sul palco del Concertone del Primo Maggio 2025, Big Mama aveva inviato un messaggio ai suoi hater: “Questo corpo mi ha fatto soffrire ma l’ho perdonato: perché non potete farlo anche voi?”. E ancora: “Se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere mai come me, se non vi piace quello che faccio o dico cambiate canale”.

BigMama aveva poi detto: “Mi gridavano cicciona, adesso guardate quanto sono fi*a!”.

Lo sfogo della cantante è poi diventato universale: “Fateci vivere, perché è veramente ingiusto”. E poi: “Spero che le mie parole possano aiutare le persone e che facciano capire a chi usa certe parole che forse è meglio non dirle”.