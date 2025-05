Ancora problemi per Israele all'Eurovision 2025, la cantante Yuval Raphael contestata durante le prove

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuova contestazione per Yuval Raphael all’Eurovision 2025: durante le prove, alcuni spettatori hanno disturbato l’esibizione della cantante israeliana con fischietti e bandiere non consentite, inclusa una palestinese. Per la kermesse si temono altri disordini, come accaduto nella precedente edizione con Eden Golan, l’artista di Israele in gara l’anno scorso.

Eurovision 2025, contestata la cantante di Israele

Nel corso delle prove pomeridiane di giovedì 15 maggio, in vista della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, l’esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael è stata interrotta da una protesta.

Sei persone – tra cui anche una famiglia – hanno agitato bandiere di dimensioni irregolari e usato fischietti, disturbando lo svolgimento dell’esibizione. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti rapidamente, identificando i responsabili e accompagnandoli fuori dalla sala.

Fonte foto: ANSA

Yuval Raphael

In rete circolano video in cui si sentono forti fischi provenienti dal pubblico e si nota una bandiera palestinese sventolata vicino al palco.

In un comunicato ufficiale, l’emittente svizzera SRG SSR ha ringraziato tutti coloro che contribuiscono a rendere unico l’evento – dagli artisti ai fan, fino ai tanti bambini presenti – e ha ribadito l’impegno degli organizzatori nel garantire un’atmosfera inclusiva, rispettosa e sicura per tutti i partecipanti.

La precedente contestazione

La cantante israeliana Yuval Raphael era già stata bersaglio di un episodio intimidatorio, durante l’evento di apertura dell’Eurovision 2025 a Basilea.

Mentre sfilava alla cerimonia ufficiale, un manifestante pro-Gaza aveva sventolato una bandiera palestinese, indossando una kefiah, e aveva inscenato il gesto di tagliare la gola rivolto proprio all’artista, sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 al Festival Nova. L’uomo aveva anche sputato in direzione del gruppo israeliano, prima di essere fermato dalla polizia.

La tv pubblica israeliana Kan ha presentato una denuncia formale, denunciando l’odio crescente nei confronti dell’artista, che partecipa all’evento in un clima di forti proteste. La presenza di Israele nella competizione è stata osteggiata platealmente anche da diversi ex concorrenti, i quali hanno firmato una petizione per la sua esclusione.

Chi è Yuval Raphael

Originaria di Ra’anana, Yuval Raphael ha 24 anni e ha ottenuto il pass per l’Eurovision Song Contest 2025, conquistando il pubblico grazie alla sua voce.

La sua carriera musicale è iniziata da poco, diventando una cantante professionista appena lo scorso anno, dopo aver trionfato nel talent show “The Rising Star”, selezione ufficiale per l’artista che rappresenta Israele all’Eurovision.

Durante l’infanzia, si è appassionata alla musica ascoltando icone del rock come Scorpions e Led Zeppelin, ma anche voci pop come Beyoncé e Celine Dion.

La sua storia personale ha segnato profondamente il suo percorso. Il 7 ottobre 2023, mentre si trovava al festival Nova Sukkot Gathering a Re’im, è sopravvissuta all’attacco di Hamas fingendosi morta sotto i corpi delle vittime, dopo essersi nascosta con altre 50 persone in un rifugio di emergenza.