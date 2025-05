Semifinale Eurovision 2025, nella scaletta di oggi giovedì 15 maggio manca Lucio Corsi

Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell’Eurovision 2025. Dopo lo spettacolo della prima serata del contest internazionale a Basilea, sale l’attesa in Italia e nel resto del continente per conoscere gli altri 10 artisti in gara approdati per la finale. Nella scaletta del secondo appuntamento del Festival, però, non ci sarà Lucio Corsi.

Lucio Corsi in finale

Il cantautore toscano ha debuttato alla St. Jakobshalle nella gara inaugurale di martedì 13 maggio con il suo brano Volevo essere un duro in rappresentanza del nostro Paese, vista la rinuncia del primo classificato di Sanremo 2025, Olly.

Nella prima semifinale dell’Eurovision 2025 Lucio Corsi si è esibito fuori gara, come Melody per la Spagna e Zoë Më per la Svizzera, perché approderà direttamente nella finalissima di sabato 17 maggio: l’Italia è, infatti, tra i cinque Paesi qualificati automaticamente, insieme alla nazione ospitante del contest.

Fonte foto: ANSA

Lucio Corsi sul palco dell’Eurovision 2025

La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision

Lucio Corsi tornerà dunque sul palco nell’ultima puntata per contendersi la vittoria dell’Eurovision 2025, sabato 17 maggio.

Nel frattempo, giovedì 15 maggio, in occasione della seconda semifinale, si esibiranno i cantanti degli altri tre Paesi dei “big five”, Francia, Germania e Regno Unito, oltre ai 16 cantanti rimanenti in gara.

Di seguito la scaletta della serata con l’ordine di esibizione degli artisti:

Australia – Go-Jo Milkshake Man

– Go-Jo Milkshake Man Montenegro – Nina Žižić Dobrodošli

– Nina Žižić Dobrodošli Irlanda – Emmy Laika Party

– Emmy Laika Party Lettonia – Tautumeitas Bur man laimi

– Tautumeitas Bur man laimi Armenia – Parg Survivor

Parg Survivor Austria – JJ Wasted Love

– JJ Wasted Love Regno Unito (non in gara) – Remember Monday What the Hell Just Happened?

Grecia – Klavdia Asteromata

– Klavdia Asteromata Lituania – Katarsis Tavo akys

– Katarsis Tavo akys Malta – Miriana Conte Serving

– Miriana Conte Serving Georgia – Mariam Shengelia Freedom

– Mariam Shengelia Freedom Francia (non in gara) – Louane Maman

Danimarca – Sissal Hallucination

– Sissal Hallucination Repubblica Ceca – Adonxs Kiss Kiss Goodbye

– Adonxs Kiss Kiss Goodbye Lussemburgo – Laura Thorn La poupée monte le son

– Laura Thorn La poupée monte le son Israele – Yuval Raphael New Day Will Rise

– Yuval Raphael New Day Will Rise Germania (non in gara) – Abor & Tynna Baller

Serbia – Princ Mila

– Princ Mila Finlandia – Erika Vikman Ich komme

Chi vota

Dall’Italia i telespettatori potranno seguire la diretta della seconda semifinale dell’Eurovision su Rai 2, dalle 21 di giovedì 15 maggio, ma non potranno votare proprio per l’assenza di Lucio Corsi: le regole della competizione vietano al pubblico a casa di dare la propria preferenza quando il rappresentante del proprio Paese non è in scaletta.

Il pubblico italiano potrà tornare a esprimersi con il televoto nella serata di sabato 17 maggio, tramite il numero di telefono 894.001 o mandando un sms al 475.475.0 con il codice dell’artista, oppure online sul sito dell’Eurovision o ancora attraverso l’app ufficiale.