Strade chiuse per la PolimiRun 2025 a Milano domenica 25 maggio, disagi e mezzi deviati per la maratona

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Torna la PolimiRun, la maratona che celebra la storia del Politecnico. L’edizione 2025 si svolge per le strade di Milano domenica 25 maggio. Organizzata dall’ateneo milanese, si snoda per 10 chilometri nel quartiere di Città Studi. Per permettere che si disputi in tranquillità, diverse strade della città sono state chiuse mentre si registrano disagi per il traffico e mezzi deviati.

PolimiRun 2025 a Milano

È tempo di PolimiRun 2025 a Milano. La città lombarda ospita, come ogni anno, la maratona organizzata dal Politecnico, giunta ormai alla sua decima edizione. Ci sono due gare previste, una competitiva e l’altra non competitiva, che vengono tenute nel quartiere dove ha sede l’università.

La presenza della maratona cittadina porta ovviamente a qualche disagio per i cittadini e a qualche cambiamento nella gestione ordinaria del traffico. Alcune strade sono state chiuse, alcuni percorsi dei mezzi sono stati deviati.

Fonte foto: ansa L’ingresso del Politecnico

Il percorso della maratona

La partenza della PolimiRun è prevista da via Bonardi per le 8.30 di domenica 25 maggio. I corridori si mettono alla prova lungo un percorso ad anello di 10 chilometri che copre buona parte del quartiere Città Studi e con arrivo previsto in via Celoria, nella zona del campus Leonardo, intorno alla piazza che ospita la sede centrale dell’università

Dal 1863 il Politecnico, uno degli atenei più rinomati di tutta Italia, forma ingegneri, architetti e altre professionalità nel comparto delle scienze.

Sono diverse le manifestazioni che organizza, tra cui appunto la maratona annuale. Quest’anno l’area interessata dalla corsa spazia fra Città Studi e i quartieri limitrofi di Lambrate e Ortica.

Strade e mezzi: cosa cambia per la città

Queste zone di Milano sono dunque soggette a deviazioni dei mezzi pubblici e chiusure fino alle 11.30 nella giornata di domenica 25 maggio.

Cambiano i percorsi di alcuni tram che attraversano il quartiere. Il 5 fa normale servizio tra Ospedale Maggiore e la fermata viale Tunisia ma non percorre la tratta Centrale-Ortica. Da qui continua per via Lazzaretto, viale Vittorio Veneto, piazza della Repubblica, via Monte Santo e via Galilei prima di riprendere il consueto percorso. Il 19 fa servizio tra Castelli e la fermata viale Vittorio Veneto. Da qui continua in via Lazzaretto, via Settembrini, via Vitruvio, via Galvani, via Filzi e termina in piazza Quattro Novembre. Non percorre la tratta Vittorio Veneto-Lambrate, motivo per cui, tra Centrale e Lambrate FS, è opportuno utilizzare la metro. Cambiamenti anche per il tram 33 che non percorre la tratta Lazzaretto-Rimembranze di Lambrate.

Disagi anche per bus e filobus. La linea 38 è sospesa, la 39 fa servizio tra Loreto e Lambrate ma non percorre la tratta Lambrate-Pitteri. Il 54 non percorre la tratta Lambrate-Susa, il 61 non percorre la tratta Ascoli-Murani. Salta la tratta Molise-Cimitero di Lambrate il Bus 175, come il 924 che devia e salta le fermate tra via Milano (Segrate) e Lambrate. La 93, infine, non percorre la tratta Campania/Corsica-Lambrate.