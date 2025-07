Supermercati Carrefour Italia comprati da NewPrinces, affare da 1 miliardo e cambio brand in vista

La francese Carrefour lascia l’Italia e cede tutte le sue attività, da Nord a Sud, alla nostrana NewPrinces Group, la ex Newlat guidata dalla famiglia Mastrolia. L’operazione è valutata complessivamente 1 miliardo di euro e segna un punto di svolta nel panorama della Gdo italiana: con l’acquisizione, NewPrinces diventa il secondo gruppo alimentare per fatturato e il primo per numero di dipendenti nel Paese.

Carrefour-NewPrinces, 1 miliardo per 1.027 punti vendita

L’accordo tra NewPrinces e Carrefour prevede il passaggio del 100% di Carrefour Italia, incluse le controllate Carrefour Property, Gs Spa e Carrefour Finance.

Ricadono nell’operazione 1.027 punti vendita, di cui 642 diretti e 385 in franchising. I punti vendita interessati si trovano in prevalenza nel Nord Italia: Lombardia (314), Piemonte (202), Lazio (195), Liguria (161), Toscana (54) ed Emilia-Romagna (49).

IPA

Il valore dell’operazione è articolato in 400 milioni di euro per gli asset immobiliari e 600 milioni per le attività operative.

Il fatturato di Carrefour Italia si attesta a circa 3,7 miliardi di euro, con un Ebitda (comprensivo del comparto immobiliare) pari a 115 milioni.

Uscita sofferta per Carrefour

Per Carrefour, il mercato italiano negli ultimi anni si è rivelato costoso e di più complessa gestione. Carrefour ha così accumulato perdite consistenti, culminate con un rosso da 150 milioni nell’ultimo esercizio. A pesare sono stati il calo dei consumi, la forte concorrenza e il fallimento di diversi piani di rilancio.

Secondo quanto comunicato dal gruppo francese, l’impatto netto dell’operazione sulla posizione di cassa sarà pari a circa 240 milioni di euro, comprensivi di un contributo finanziario a sostegno della transazione.

Durante una fase transitoria, il marchio Carrefour continuerà a essere utilizzato in Italia grazie a un accordo di licenza. Poi ci sarà un cambio di marchio.

Dopo Plasmon è la volta di Carrefour

Per NewPrinces si tratta del secondo colpo grosso nel giro di pochi mesi: solo poche settimane fa, NewPrinces aveva comprato Plasmon dall’americana Kraft Heinz per 120 milioni, riportando in Italia il famoso brand di prodotti per neonati fondato a Milano nel 1902.

Oggi l’acquisizione di Carrefour, per NewPrinces, è un passo in avanti nel compimento del proprio piano di sviluppo industriale: dopo essersi affermata nel comparto lattiero-caseario e in quello alimentare in generale, l’ex Newlat punta ora alla distribuzione, con l’obiettivo di creare una filiera completa dal prodotto alla vendita.