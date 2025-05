Svelato cast della serie tv Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione ed è subito polemica sugli attori

Fan di Harry Potter divisi per l’aspetto della nuova Hermione. Dopo il tanto atteso annuncio del cast della nuova serie Hbo sulla celebre saga di J.K. Rowling, non sono mancate le reazioni ostili sui social per la scelta di Arabella Stanton come erede di Emma Watson. Polemiche nel solco delle accuse di “woke washing” per la decisione di affidare all’attore nero Paapa Essiedu il personaggio di Severus Piton.

Le polemiche su Arabella Stanton

Nata e cresciuta nel Regno Unito, la piccola attrice già protagonista del musical Matilda sta diventando bersaglio di commenti intolleranti e anche di tenore razzista, perché ritenuta non fedele alle sembianze del personaggio dei libri e all’interprete dei film.

Stesso tipo di recriminazioni esplose sui social dopo l’annuncio di Paapa Essiedu nei panni di un altro dei ruoli principali della saga, che ha attirato numerose critiche nei confronti della produzione della serie Tv, di forzare il tema dell’inclusività a discapito dell’aderenza all’opera originale di J.K. Rowling, nonostante l’autrice sia produttrice esecutiva.

L’annuncio dei protagonisti

Arabella Stanton è stata annunciata da Hbo insieme a Dominic McLaughlin e Alastair Stout per vestire i panni dei tre protagonisti della serie.

“Dopo una straordinaria ricerca condotta dalle direttrici del casting Lucy Bevan ed Emily Brockmann, siamo lieti di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori unici è straordinario e non vediamo l’ora che il mondo possa assistere alla magia che si creerà tra loro sul grande schermo. Vorremmo ringraziare tutte le decine di migliaia di bambini che hanno fatto i provini. È stato un vero piacere scoprire l’esistenza di una moltitudine di giovani talenti”, hanno fatto sapere la showrunner e produttrice esecutiva Francesca Gardiner e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo.

La nuova serie su Harry Potter

I tre giovani attori sono gli ultimi annunciati di un cast svelato già ad aprile, per una serie che Hbo promette essere “un fedele adattamento dell’amata saga di libri”.

Tra gli interpreti dello sceneggiato Tv ci saranno John Lithgow nel ruolo del Professor Silente, Janet McTeer in quello della Professoressa McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo del Professor Piton, Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza e Luke Thallon in quello di Quirinus Quirrell.