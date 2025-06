Task force antiborseggio in azione a Roma, arrestati un uomo e una donna: così depredavano i turisti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti eseguiti dalla Polizia di Stato a Roma, dove un uomo georgiano e una donna bosniaca sono stati fermati per furto ai danni di turisti. Gli arresti sono avvenuti lungo la linea metropolitana e nei pressi di Trastevere, grazie all’intervento della task force antiborseggio.

Un’operazione mirata

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla task force antiborseggio, un’unità specializzata nel monitoraggio dei movimenti dei pendolari e dei turisti nelle aree metropolitane. L’obiettivo principale è quello di intercettare e prevenire i reati predatori che colpiscono cittadini e visitatori.

Il primo arresto: un georgiano di 49 anni

Il primo arresto ha riguardato un cittadino georgiano di 49 anni, intercettato dagli agenti del nucleo Polmetro lungo le banchine della metro A. L’uomo è stato visto mentre cercava di stabilire un contatto con alcuni turisti alla stazione metropolitana Termini. Dopo un primo tentativo fallito, si è diretto verso le scale mobili per tornare in superficie, ignaro di essere seguito dai poliziotti.

Una volta uscito, è salito su un autobus diretto a Trastevere, con un giacchetto sul braccio e uno zainetto come schermo protettivo. Dopo due giri fino al capolinea senza successo, ha atteso che il pullman si riempisse per mettere in atto il suo stratagemma. Utilizzando la giacca come copertura, ha iniziato ad armeggiare sulle zip delle valigie di un turista milanese, ma è stato bloccato in flagranza dagli agenti.

Il georgiano, già noto per precedenti specifici e gravato da misure di divieto di dimora nel Comune di Roma e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Il secondo arresto: una bosniaca di 19 anni

Stesso esito anche per il secondo arresto, operato sempre dai poliziotti del nucleo Polmetro, nei confronti di una cittadina bosniaca di 19 anni. La giovane è stata colta in flagranza di furto aggravato in concorso presso la fermata metropolitana “Spagna”.

La ragazza, anch’essa con precedenti specifici e sottoposta a divieto di dimora nel comune di Roma, è stata vista gettare un portafogli tra i binari mentre si accingeva a scendere dal convoglio. Gli agenti, notando il gesto, l’hanno bloccata immediatamente. Il portafogli è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Conclusioni e precisazioni

Ferma restando la convalida degli arresti da parte dell’Autorità Giudiziaria, si precisa che le evidenze informative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile.

Per ulteriori dettagli sull’operazione, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA