Tentata estorsione a Raoul Bova, ricattato per chat e vocali con Martina Ceretti sul tradimento a Rocio Munoz

La Procura di Roma indaga per tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. L’indagine è partita dai messaggi che l’attore, sposato con Rocio Muñoz Morales, avrebbe inviato all’influencer 23enne Martina Ceretti. Messaggi svelati da Fabrizio Corona e ora finiti al centro dell’inchiesta.

Raoul Bova ricattato per i messaggi a Martina Ceretti

Tutto comincia qualche settimana fa, quando Raoul Bova riceve un messaggio da un numero sconosciuto con la minaccia di diffondere alcune conversazioni intime che avrebbero potuto danneggiarlo.

L’attore 51enne non cede a quello che a tutti gli effetti sembra essere un ricatto, anche se il messaggio non contiene richieste di denaro. Pochi giorni dopo, il 21 luglio, le chat vengono diffuse da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo.

Raoul Bova

Gli audio inviati all’influencer Martina Ceretti

Si tratta di alcuni audio tra Bova e Martina Ceretti, nei quali l’attore usa toni affettuosi (“Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso…”) e propone incontri alla modella 23enne (“Vuoi vedermi solo per un caffè o qualcosa di bello?”, “Vieni in camera mia, sarebbe più discreto”).

Dopo la diffusione di questi audio, la Procura apre l’indagine per estorsione e affida gli accertamenti alla Polizia Postale.

Al momento il fascicolo è contro ignoti e Corona non è indagato, anche se i pm – a quanto pare – stanno valutando l’ipotesi della ricettazione per la diffusione degli audio, nel caso in cui chi li ha resi pubblici era a conoscenza della loro origine illecita.

La reazione di Rocio Munoz, moglie di Raoul Bova

Mentre l’indagine per estorsione prende corpo, si apre anche il fronte delle conseguenze personali per le persone coinvolte nella vicenda. L’avvocato di Raoul Bova, David Leggi, ha fatto sapere che la relazione tra il suo assistito e la moglie sia in realtà già finita.

Una ricostruzione che, invece, è stata contestata e smentita da Antonio Conte, avvocato di Rocío Muñoz Morales. Dopo la rivelazione degli audio, i due avvocati starebbero trattando una soluzione extragiudiziale per evitare scontri pubblici e tutelare le due figlie della coppia.

Martina Ceretti, che in passato avrebbe avuto storie con Stefano De Martino e Sandro Tonali, si è dissociata dalla pubblicazione degli audio, dicendo di essere stata descritta da Corona come “la ragazza che non sono”.