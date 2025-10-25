Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio e porto di arma clandestina a Lamezia Terme. Due uomini di etnia rom sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco in via Cilea, mentre l’autore, un 53enne del posto, è stato fermato dai Carabinieri. L’arma, una pistola Beretta con matricola abrasa, è stata sequestrata. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’aggressione.

La dinamica della sparatoria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, si è verificato un grave fatto di sangue a Lamezia Terme. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme al Nucleo Investigativo, hanno arrestato G.F., un uomo di 53 anni residente in città, con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma clandestina. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata, quando l’uomo ha esploso diversi colpi di pistola contro due persone di etnia rom, ferendole gravemente.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, G.F. ha utilizzato una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa per sparare numerosi colpi all’indirizzo delle due vittime. Il fatto è avvenuto in via Cilea, una strada di Lamezia Terme. Le ragioni che hanno portato all’esplosione dei colpi sono ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori.

Le condizioni delle vittime

Le due persone colpite sono state soccorse tempestivamente e trasportate presso l’ospedale Giovanni Paolo II. Una delle vittime è stata ferita a una gamba, mentre l’altra è stata raggiunta da un proiettile alla schiena. Fortunatamente, nessuna delle due versa in pericolo di vita, come confermato dai sanitari del nosocomio.

Il sequestro dell’arma e i rilievi scientifici

L’arma utilizzata per la sparatoria è stata recuperata dai Carabinieri e sottoposta a sequestro. Si tratta di una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa, ora al centro di approfondite analisi balistiche e di laboratorio. Sul luogo del crimine, i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Catanzaro hanno rinvenuto e sequestrato 9 bossoli e 1 ogiva, elementi che saranno fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’arresto e la consegna spontanea

Il presunto autore del tentato omicidio, ormai individuato e braccato dalle forze dell’ordine, si è presentato spontaneamente presso la Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Sambiase. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica lametina, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

IPA