Teramo, lite tra due giovani in piazza Garibaldi: uno ferito, l’altro denunciato per lesioni aggravate

Un cittadino tunisino denunciato per lesioni personali aggravate dalla polizia a Teramo. Nella serata di mercoledì 18 giugno, le forze dell’ordine sono intervenute per sedare una lite tra due giovani tunisini in piazza Garibaldi. L’episodio si è verificato nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore per contrastare l’illegalità nel territorio comunale.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della pattuglia è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta alla sala operativa. La prontezza degli agenti ha permesso di interrompere una colluttazione tra i due giovani, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Uno dei due tunisini è rimasto ferito e ha dovuto ricevere cure mediche.

Controlli intensificati nel periodo estivo

La Questura di Teramo, in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva, ha deciso di intensificare i controlli sul territorio. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, impiegando un numero crescente di pattuglie. Nel mese di giugno, fino al 18, sono stati eseguiti 1076 controlli alle persone, di cui 553 cittadini italiani. Tra questi, 239 sono risultati positivi in banca dati per precedenti di polizia. Inoltre, sono stati controllati 438 veicoli.

Aumento dei controlli rispetto all’anno precedente

Rispetto allo stesso periodo del 2024, si è registrato un incremento del 7% di controlli positivi al sistema SDI. Questo dato testimonia l’efficacia dell’azione capillare sul territorio, volta a prevenire e reprimere comportamenti illeciti. L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini un ambiente più sicuro e protetto, in cui possano vivere serenamente.

