Torino, fingono di essere tecniche condominiali e derubano un’anziana: fermate due donne in flagrante

E’ di 2 arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino, dove due donne sono state fermate per furto aggravato ai danni di un’anziana signora. Le due, di 57 e 39 anni, sono state sorprese mentre mettevano in atto il loro piano.

Il modus operandi delle arrestate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le due donne erano state notate dagli investigatori della Squadra Mobile mentre osservavano con attenzione le persone di passaggio, effettuando continue inversioni di marcia con la loro auto. Il loro comportamento sospetto si concentrava sugli anziani, come se volessero intuire le loro direzioni.

L’approccio e il furto

Intorno alle cinque del pomeriggio, le donne, travisate, hanno avvicinato un’anziana signora con difficoltà di deambulazione. Dopo essere entrate con lei in uno stabile di via Turati, si sono guardate intorno per assicurarsi di non essere notate. Dopo circa mezz’ora, sono state viste uscire con una busta contenente diversi pezzi di argenteria, tra cui posate, vassoi e brocche.

La scoperta e l’arresto

Le due donne si erano presentate alla vittima come inviate dell’amministratore condominiale per verifiche sull’impianto idrico, invitandola a radunare i suoi preziosi. Nonostante la signora non avesse seguito la richiesta, le due hanno continuato la loro farsa, controllando le tubature e aprendo cassetti per impossessarsi di vari oggetti. Sono state fermate dalla Polizia all’uscita dell’immobile.

Le conseguenze legali

Il procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Torino si trova nella fase delle indagini preliminari, e vige la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva. Tuttavia, il G.I.P. del Tribunale di Torino ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambe le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora nel Comune di domicilio.

