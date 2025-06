Trasporto horror sulla A14: 203 pecore senza acqua da 16 ore, salvate dalla Stradale e dai veterinari

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 6.000 euro in sanzioni il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale nelle Marche. Il 25 giugno, durante un servizio ad Alto impatto, sono state accertate violazioni nel trasporto di animali vivi lungo l’autostrada A14.

Controlli intensificati lungo l’A14

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata organizzata dal Compartimento Polizia Stradale Marche per potenziare i controlli di legalità nel settore del trasporto di animali vivi. 7 pattuglie sono state dislocate lungo l’arteria autostradale A14, sia in direzione nord che sud, per monitorare i veicoli in transito.

Violazioni riscontrate ad Ancona

Durante uno dei controlli, all’altezza del casello di Ancona nord, una pattuglia di Pesaro ha intercettato un autoarticolato spagnolo che trasportava 203 ovini dalla Francia a Palo del Colle in Puglia. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Macerata, insieme alle pattuglie delle Sezioni di Fermo e Pesaro, hanno riscontrato discrepanze nella documentazione e nel carico. Il conducente è stato sanzionato per 5.000 euro per violazione delle norme sul trasporto di animali vivi e della normativa a tutela del benessere degli animali.

Condizioni critiche per gli animali

Gli operatori, con la collaborazione di due veterinarie del Servizio Sanitario di Fermo, hanno rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni per l’equipaggiamento del mezzo e la totale assenza di abbeveraggio agli ovini. Questa situazione ha provocato gravi sofferenze agli animali, che non erano stati dissetati per 16 ore durante il lungo tragitto.

Intervento necessario per il benessere degli ovini

Considerata la condizione critica degli animali, è stato necessario condurli in una stalla in Abruzzo per essere rifocillati. Gli ovini non avrebbero potuto sostenere ulteriori ore di viaggio senza acqua, soprattutto a causa delle alte temperature.

