Trovato con cocaina e pistole tra Veroli e Boville Ernica, scattano le manette per un 32enne

Un arresto a Veroli (Frosinone). Catturato un cittadino straniero di 32 anni residente a Boville Ernica. L’uomo è stato fermato per reati legati ad armi e sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta nei pressi dell’uscita della Superstrada SR214 di Castelmassimo, nel territorio del Comune di Veroli, durante un servizio di pattugliamento volto alla prevenzione e repressione di reati.

Il controllo e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari hanno notato un’autovettura sospetta e hanno deciso di sottoporla a controllo. Alla guida del veicolo si trovava un giovane che, dopo una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 0,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, due coltellini a serramanico, un palanchino del tipo “piede di porco” e la somma di 1.250 euro in banconote di vario taglio.

Perquisizione domiciliare

Non soddisfatti del solo controllo veicolare, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del soggetto, situata a Boville Ernica. Qui, hanno rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente e due pistole: un revolver calibro 38 special con sei cartucce calibro 38, illecitamente detenuto, e una replica di libera vendita ma priva del tappo rosso.

Arresto e conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di convalida e giudizio direttissimo. È importante sottolineare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto. La sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

