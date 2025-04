Ubriachi chiedono aiuto alla polizia per una lite in famiglia a Mantova, poi aggrediscono gli agenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti e due persone deferite il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato durante le festività pasquali e il ponte del 25 Aprile. Gli interventi si sono svolti in diverse località, tra cui Mantova, e hanno riguardato reati di furto, aggressione e detenzione illegale di armi.

Arresti e interventi durante le festività

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Questura ha arrestato un cittadino extracomunitario originario del Camerun. L’uomo, dopo aver rubato della merce in un noto supermercato del centro, ha aggredito un vigilante e si è dato alla fuga. È stato rapidamente bloccato dai poliziotti e posto in stato di arresto.

Intervento per maltrattamenti in famiglia

La Polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione al 112 riguardante una donna maltrattata dal convivente. L’uomo, un trentottenne cittadino italiano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver strattonato e afferrato per il collo la donna, rinchiudendola poi in bagno.

Deferimenti per resistenza a pubblico ufficiale

Nella stessa giornata, due cittadini italiani, un uomo e una donna, sono stati deferiti in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. In evidente stato di alterazione psico-fisica causato dall’abuso di alcol, hanno richiesto soccorso per una lite in famiglia, ma poi hanno aggredito gli operatori intervenuti sul posto.

Arresto per aggressione a pubblico ufficiale

Mercoledì 23, un cittadino liberiano è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti che gli avevano chiesto di esibire un documento di riconoscimento. L’uomo ha causato lesioni a uno degli agenti ed è stato posto in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo.

Sequestro di armi a Mantova

Durante le festività pasquali, la squadra mobile ha effettuato una perquisizione in un’abitazione in provincia di Mantova, dove due cittadini belgi sono stati trovati in possesso di due fucili, una pistola semiautomatica e quasi 2000 munizioni senza le relative licenze. Entrambi sono stati arrestati. Per ulteriori dettagli, visita qui.

Espulsione di un cittadino tunisino

Infine, un 25enne di origine tunisina con precedenti per possesso illegale di sostanze stupefacenti è stato espulso e accompagnato al Centro per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (GO).

