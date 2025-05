Un circolo ricreativo di Taranto è un 'covo' di pregiudicati, trovata droga nel locale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 15 giorni la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per un circolo ricreativo di Taranto, notificata dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato adottato a seguito di accertamenti che hanno evidenziato la presenza di persone con precedenti penali.

La decisione delle autorità

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il circolo ricreativo situato in via Nettuno è stato chiuso temporaneamente. Gli accertamenti condotti nei mesi scorsi hanno rivelato che il locale era frequentato da individui con precedenti di furto, spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione e truffa.

Un punto di ritrovo per l’illegalità

Le indagini hanno portato alla luce elementi che suggeriscono che il circolo fosse un punto di ritrovo potenzialmente idoneo a favorire situazioni di illegalità e turbativa dell’ordine pubblico. A conferma di ciò, un intervento dei Falchi della Squadra Mobile ha portato alla scoperta di un giovane in possesso di alcune dosi di hashish all’interno del locale.

La risposta delle autorità

Il Questore di Taranto, Dr. Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione per prevenire ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini. L’azione della Polizia di Stato continua con impegno nel monitoraggio dei luoghi di aggregazione per prevenire fenomeni di criminalità e garantire il rispetto della legalità sul territorio. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Taranto.

Fonte foto: IPA