Uomo minaccia con un mattone i passanti a Udine e li picchia senza motivo, la serie di aggressioni e l'arresto

Arrestato un uomo a Udine. L’individuo è stato fermato per una serie di aggressioni e minacce. L’intervento è avvenuto dopo numerosi episodi di violenza avvenuti tra il 2 e il 4 giugno presso l’area verde Ardito Desio, nel quartiere San Domenico.

Una serie di episodi violenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il soggetto, un cittadino italiano, è stato identificato come autore di diverse aggressioni ai danni di alcune persone. Gli episodi si sono verificati principalmente presso il Parco di Cemento, dove l’uomo ha colpito senza apparente motivo una coppia di anziani, costringendoli a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il giorno precedente, un altro uomo era stato trovato con un vistoso occhio nero, sempre a causa delle violenze del soggetto.

Minacce e inseguimenti

Lo stesso individuo è stato segnalato per aver aggredito 2 ragazzi in piazza I maggio e, in un’altra occasione, per aver inseguito una persona al Parco di Cemento minacciandola con un mattone. Il giorno successivo, l’uomo è stato visto minacciare alcuni passanti con un bastone, dimostrando un’evidente attitudine a creare situazioni di pericolo.

Un volto noto alle autorità

Nonostante le numerose denunce per lesioni e minacce, l’uomo era ancora libero di circolare per la città. Era già noto alle forze dell’ordine, essendo sottoposto a una misura cautelare che gli impediva di dimorare a Udine senza autorizzazione del giudice. Le sue ripetute violazioni sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Custodia cautelare in carcere

Le continue segnalazioni hanno permesso di costruire un impianto probatorio solido, portando alla decisione di aggravare la sua posizione. Il divieto di dimora è stato trasformato in custodia cautelare in carcere, ponendo fine alla sua serie di comportamenti aggressivi.

