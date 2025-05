Valanga in Svizzera, la slavina ha travolto molte persone e abitazioni in Vallese: soccorsi in corso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una valanga ha travolto diverse persone sull’Eiger, nell’Oberland bernese in Svizzera, nei pressi di Grindelwald. Secondo la polizia cantonale di Berna, è in corso un’operazione su vasta scala con elicotteri e squadre di soccorso per rintracciare i sepolti.

Valanga in Svizzera

Secondo quanto si apprende da un post della polizia cantonale bernese su X, poco dopo mezzogiorno di sabato 17 maggio, una massiccia valanga si è staccata sul versante nord dell’Eiger.

La massa ha travolto diverse persone. È ora in corso un’operazione di soccorso su larga scala, con numerose squadre ed elicotteri impegnati nelle ricerche dei sepolti.

Al momento non si hanno dettagli sul numero né sulle condizioni delle persone coinvolte. Si attendono informazioni dai canali ufficiali o dai parenti, amici e conoscenti di chi è considerato “disperso”.

Dove si trova l’Eiger?

La valanga si è verificata sull’Eiger, una delle vette più famose delle Alpi bernesi con i suoi 3.967 m di altitudine. S’innalza nel cantone di Berna, non lontano dal confine con il Vallese e domina la regione dell’Oberland bernese.

La sua celebre parete nord, detta anche “Muro d’Onore”, è considerata una delle sfide alpinistiche più difficili al mondo a causa della sua ripidità e delle frequenti scariche di sasso e neve.

Fonte foto: ANSA Soccorsi in montagna

Il territorio è caratterizzato da ripidi pendii e da un clima altamente variabile: improvvisi cambi di tempo possono trasformare una tranquilla escursione in una situazione di pericolo, con rischio di valanghe soprattutto in primavera. Questo potrebbe rendere i soccorsi molto più complessi che in altre stagioni.