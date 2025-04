Via libera al decreto sicurezza in Cdm e scontri alla manifestazione a Roma, cosa prevede il dl criticato

Il Dl sicurezza viene approvato e scoppiano gli scontri in piazza. Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto legge che recepisce con alcuni aggiustamenti il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica in discussione in Parlamento, mentre a Roma decine di manifestanti tentavano di forzare il blocco delle forze dell’ordine per raggiungere Palazzo Chigi. Due agenti sarebbero rimasti feriti.

Approvato il Dl sicurezza

La premier Giorgia Meloni ha annunciato in Cdm l’introduzione con il decreto di “una specifica tutela legale a favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. I nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento”.

“Sono norme necessarie che non possiamo più rinviare. Ecco perché, d’accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini, abbiamo deciso di trasformare il testo del pacchetto sicurezza attualmente all’esame del Parlamento” in un decreto legge, ha spiegato ancora la presidente del Consiglio.

Il senatore Pd Francesco Boccia al sit-in contro il decreto sicurezza in piazza del Pantheon a Roma

"C'è chi l'ha definita 'scorciatoia', chi addirittura un 'blitz'. Ecco, io penso che non sia nessuna delle due cose, ma semplicemente una scelta che il Governo legittimamente ha deciso di prendere, per rispettare gli impegni presi con i cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza" ha affermato ancora Meloni.

Gli scontri in piazza

Gli scontri sono scaturiti dal sit-in organizzato per protestare contro il Dl sicurezza, proprio dopo la notizia del via libera del provvedimento.

Il sit-in era stato organizzato nel pomeriggio in piazza del Pantheon a Roma dalla ‘Rete Nazionale No Ddl Sicurezza’, che includeva tutta la società civile, movimenti, partiti e sindacati, tra cui anche Pd, M5s, Avs, +Europa e Cgil.

Presenti diversi esponenti politici, come Francesco Boccia, Filippo Sensi, Beatrice Lorenzin per il Pd e il segretario romano dem Enzo Foschi, le senatrici Aida Lopreiato, Elisa Pirro e Elena Sironi, Valentina D’Orso in rappresentanza del M5s e Riccardo Magi per +Europa.

Per i Cinquestelle l’approvazione del Dl sicurezza è una “forzatura gravissima, sarà battaglia durissima”. “Ci batteremo in Parlamento e nelle piazze da oggi”, ha promesso invece il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia.

La protesta in piazza è però degenerata in scontri quando i manifestanti hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per dirigersi verso Palazzo Chigi, lanciando anche bottiglie e fumogeni.

Cosa prevede il Dl sicurezza

Le misure in materia di sicurezza saranno, dunque, immediatamente operative, dopo che il disegno di legge era rimasto impantanato in Parlamento per un anno e mezzo, ma senza alcune delle norme che avevano fatto storcere il naso al Presidente della Repubblica, come il carcere per donne in gravidanza o con bimbi minori di un anno o il divieto di vendita delle sim card agli immigrati irregolari.

Il Dl sicurezza prevede 34 articoli, dalla stretta sull’accattonaggio alle aggravanti per le truffe agli anziani, dagli sgomberi lampo per le case occupate all’autorizzazione per gli agenti dell’intelligence sotto copertura a dirigere gruppi terroristici, fino al giro di vite sulla coltivazione della canapa.