Virginia Giuffre morta a 41 anni, suicida l'accusatrice di Jeffrey Epstein: parlò anche del principe Andrea

È morta suicida a 41 anni Virginia Giuffre, nota accusatrice di Jeffrey Epstein, il finanziere milionario americano caduto in disgrazia e poi morto suicida anche lui, in seguito a pesantissime accuse relative a un giro di schiave sessuali. Giuffre aveva tirato in ballo anche il principe Andrea, fratello minore del Re Carlo III. Per i familiari della donna, la vita le era divenuta insopportabile.

L’accusa della famiglia

La polizia australiana ha trovato Giuffre senza vita nella sua casa a Neergabby, nel sud-ovest dell’isola.

La famiglia di Virginia Giuffre ha sottolineato come a spingere verso la morte la loro congiunta sia stato il peso degli abusi sessuali subiti fin dall’adolescenza.

L’incidente con l’autobus

Lo scorso 24 marzo, Giuffre scrisse sui social che le sarebbe rimasto poco da vivere. La donna, mentre era alla guida, era rimasta coinvolta in un incidente con un autobus.

Ma un comunicato diffuso dalla polizia australiana aveva chiarito che lo scontro sarebbe stato di entità “minore”, cioè non grave.

Come venne avvicinata da Epstein

Virginia Giuffre era giovanissima quando Ghislaine Maxwell l’assunse come massaggiatrice per Jeffrey Epstein.

I due, in realtà, avevano l’intenzione di trasformarla in una schiava sessuale, inducendola a soddisfare le pretese dello stesso Epstein, ma anche dei suoi amici e conoscenti.

La donna raccontò di aver volato in giro per il mondo per incontri con decine di uomini. Fra di loro, anche il principe Andrea, incontrato quando Virginia Giuffre aveva 17 o 18 anni.

L’attivismo dopo gli abusi

Dopo essere stata vittima di traffico di esseri umani a scopi sessuali, Giuffre era diventata un’attivista per i diritti delle vittime.

Era stata una figura chiave nello scandalo Epstein, emerso dopo anni di accuse ignorate e un controverso patteggiamento giudiziario che aveva permesso al finanziere di scontare una pena molto lieve. Recentemente, Giuffre si era separata dal marito dopo 22 anni di matrimonio.

Le condanne

Per i fatti contestati, Ghislaine Maxwell è stata condannata a 20 anni di carcere: secondo la giuria la donna ha adescato, fra il 1994 e il 2004, decine di ragazze minorenni per conto di Epstein.

Jeffry Epstein, il suo ex fidanzato, si è suicidato in cella nel carcere di New York il 10 agosto 2019, mentre attendeva un processo per la stessa vicenda.

Anni prima era stato incriminato sempre per reati sessuali: dichiaratosi colpevole, nel 2008 aveva patteggiato 13 mesi di custodia con rilascio per lavoro.

“È il più grande rammarico della mia vita aver conosciuto Epstein”, disse a suo tempo Ghislaine Maxwell. La donna definì il suo ex come un “uomo manipolativo, furbo e padrone di sé” che ha ingannato tutti nella sua orbita. Si disse inoltre “dispiaciuta” per il dolore che le sue vittime hanno subito.