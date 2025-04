Virginia Giuffre investita da un bus, "4 giorni di vita": aveva accusato Epstein e il principe Andrea

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Virginia Giuffre. l’accusatrice più nota dell’ex finanziere Jeffrey Epstein e del principe Andrea, ha rivelato su Instagram di essere stata investita da un bus e ha aggiunto inoltre che i medici le hanno dato “4 giorni di vita”. La 41enne, madre di tre figli, ha pubblicato una sua fotografia che la mostra in un letto d’ospedale piena di lividi.

Il racconto di Virginia Giuffre

Virginia Giuffre ha pubblicato un post su Instagram che sta facendo rapidamente il giro del mondo. Nella didascalia di una foto in cui appare in un letto di ospedale coperta di lividi, ha raccontato di aver avuto un incidente: “Non annoierò nessuno con i dettagli ma, se un autista di scuolabus ti viene addosso a 100 km orari mentre tu stai rallentando per una svolta, la tua auto, non importa di cosa sia fatta, sembra una lattina”.

La donna, 41 anni, madre di tre figli, ha poi rivelato: “Sono entrata in insufficienza renale. Mi hanno dato 4 giorni di vita e trasferito in un ospedale specializzato in urologia”.

Fonte foto: ANSA

Il principe Andrea e Virginia Giuffre. La donna è la grande accusatrice del fratello maggiore di Re Carlo III.

L’ultima speranza di Virginia Giuffre

Nel post pubblicato su Instagram, Virginia Giuffre ha lasciato intendere di voler vedere i suoi tre figli “un’ultima volta” prima di morire. “Sono pronta ad andarmene, ma non prima di aver rivisto i miei bambini un’ultima volta”, ha scritto sui social network.

Giuffre si è separata recentemente dal marito Robert dopo 22 anni di matrimonio.

Chi è Virginia Giuffre, l’accusatrice di Epstein e del Principe Andrea

Virginia Giuffre è l’accusatrice più nota di Jeffrey Epstein (morto suicida in carcere) e del principe Andrea.

In passato, la donna ha accusato il principe Andrea d’Inghilterra, fratello maggiore di Re Carlo III, di aver partecipato al giro di traffico sessuale di Jeffrey Epstein assieme ad altri uomini potenti.

Nel 2022, Virginia Giuffre ha raggiunto un accordo extragiudiziale con il principe Andrea che prevedeva il pagamento di una somma mai rivelata, senza che il duca di York ammettesse alcuna responsabilità. In seguito allo scandalo, Andrea ha perso i suoi titoli militari e il patronato reale.