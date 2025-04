Vittorio Pirbazari morto sul tapis roulant per un infarto, il bodybuilder e attore tedesco aveva solo 44 anni

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Il bodybuilder e attore tedesco Vittorio Pirbazari è morto dopo essere stato colpito da infarto mentre faceva tapis roulant. Tre mesi fa si era sottoposto a un intervento chirurgico per riattaccare il muscolo pettorale strappato. Aveva solo 44 anni ed era una personalità importante nel mondo del cinema e del culturismo.

Il bodybuilder Vittorio Pirbazari morto sul tapis roulant stroncato da un infarto

A raccontare la triste notizia è stato il suo amico Said Ibrahim, che sul suo profilo Instagram said_offiziel ha scritto: “Riposa in pace fratello mio #vito“.

Vittorio Pirbazari, detto Vito, aveva documentato sul social di Mark Zuckerberg passo passo il suo ritorno in forma:”È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho fatto un vero post qui. Per la prima volta mi sono concentrato sul rimettermi in salute e dovevo farlo. Dovevo sottopormi a un intervento chirurgico al muscolo toracico e poi stare a casa per 2-3 settimane e guarire”.

Aveva promesso ai suoi oltre 91mila followers di rientrare in palestra in settimana, partendo prima con un po’ di cardio e proseguendo lentamente con “un po’ di allenamento alle gambe“. Scriveva in lingua tedesca: “Sono passate poco più di 12 settimane dall’ultima volta che mi sono allenato e mi manca davvero tanto. Ho perso 10 kg buoni e sembro una sanguisuga! Ma ricomincerò tutto da zero e l’aspetto non è tutto nella vita. Quest’anno è meglio fare una figura di mer**, ma poi tornare veramente in forma e poter andare a tutto gas per molti anni a venire”.

Nel suo ultimo post la voglia di guarire e tornare ad allenarsi

Di recente aveva postato un’altra foto dove mostrava il suo petto: “Chiaramente non c’è paragone a prima, ma siamo sulla strada giusta date le circostanze. Non sono riuscito a fare molto esercizio fisico negli ultimi 3 mesi, ma ho lavorato duramente sulla mia dieta”.

Poi la conclusione del messaggio, che oggi risuona premonitrice: “Per ora sono felice di essere tornato in palestra e di concentrarmi sull’allenamento delle gambe e sul cardio. Sto provando gli intervalli sul tapis roulant proprio ora, ma siccome le mie gambe non sono ancora guarite al 100%, la sto prendendo piano. L’importante per me è una cosa sola: non mollare e migliorare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana”.

Sono tanti di culturisti morti improvvisamente negli ultimi due anni: Marco Luis aveva 46 anni; Johanna Pérez, influencer del fitness ne aveva 35; Alfredo Martin ne aveva soli 30, e diceva di far uso di steroidi da anni.

Chi era Vittorio Pirbazari, bodybuilder, influencer del fitness e attore

Vittorio Pirbazari era nato in Iran ma era di nazionalità tedesca. Un grave incidente automobilistico lo aveva costretto a sottoporsi all’intervento chirurgico al muscolo pettorale.

Oltre che culturista era anche un influencer del mondo del fintness.

La sua notorietà gli aveva aperto anche le porte del mondo dello spettacolo. Dal 2018 era diventato un attore, prendendo parte a una serie di fiction televisive. Tra le più famose ‘Dogs of Berlin‘, trasmessa sulla piattaforma di Netflix. Qui, era apparso in ben quattro puntate.