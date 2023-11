Il feng shui è l’antica tradizione cinese e tibetana secondo cui la disposizione delle stanze e degli oggetti all’interno di un’abitazione influenza le energie che la attraversano.

Scopriamo 10 regole fondamentali per una casa a prova di energia.

Cos’è il feng shui

Il nome in cinese significa “vento e acqua”, due elementi fondamentali per la vita.

La disciplina orientale è considerata, appunto, indispensabile e raccoglie pratiche di lettura delle forme delle costruzioni e degli spazi interni agli edifici, con lo scopo di far evitare gli influssi negativi.

Regola 1: illuminate l’ingresso

Nel feng shui l’ingresso di casa è chiamato “bocca del qi” (si pronuncia “ci”). Si tratta di un vero e proprio portale, attraverso cui la forza vitale entra nell’abitazione e in chi la vive.

Essendo una delle zone più importanti di casa, è necessario che sia sempre ordinata e sgombra dal superfluo. Liberatevi di ciò che non occorre e che potrebbe ostacolare il corretto flusso d’energia.

Tenete poi l’area pulita: spolverate la porta di ingresso e scuotete il tappetino, se presente; in questo modo rimuoverete sporco ed energia vecchia.

Last but not least, assicuratevi che questo spazio sia ben illuminato (anche aggiungendo nuovi punti luce o optando per lampadine più performanti).

Regola 2: pulite le finestre

Le finestre rappresentano gli occhi di una casa. Pulitele regolarmente: entreranno così più luce solare e maggiore energia vibrante. Come noto, la luce sprigionata dai raggi del sole fa bene tanto all’organismo quanto all’umore.

Regola 3: occhio alle porte

Come anticipato, ogni porta è un portale energetico, attraverso cui le opportunità entrano nella nostra vita. Assicuratevi che tutte le porte di casa si aprano ad almeno 90 gradi e lasciatele sgombre dagli impedimenti. Controllate anche che cardini e cerniere funzionino bene.

Regola 4: camera da letto

Il feng shui attribuisce molta importanza alla disposizione della camera da letto. Il luogo migliore? Il più lontano possibile dalla porta di casa e dalla strada.

Il letto dovrebbe essere collocato con la testata verso est. Mai avere testa e piedi puntati direttamente verso l’ingresso della stanza.

Regola 5: i colori

Il verde è il colore della natura e simboleggia lo studio e più in generale la crescita.

e simboleggia lo studio e più in generale la crescita. Il rosso rappresenta l’apprendimento e la vita animale; è beneaugurale , specialmente unito al nero.

, specialmente unito al nero. Il giallo è il colore della longevità e del buon umore

e del buon umore Il bianco è legato al denaro e richiama la buona sorte.

e richiama la buona sorte. Il nero è in relazione alla decantazione delle idee e al riposo.

Regola 6: dove posizionare gli specchi

Il feng shui suggerisce di non posizionare specchi nella stanza da letto, vista la loro capacità di disturbare il campo energetico.

È scientificamente provato: coprire con teli gli specchi durante la notte migliora di gran lunga la qualità del sonno. Evitate di mettere specchi di fronte alle porte di ingresso: le energie positive verrebbero respinte all’indietro.

Regola 7: create spazio attorno a voi

Più che a fare ordine, il feng shui invita a fare spazio. Sia che si tratti di un cassetto, di una stanza o del frigorifero, lasciate andare ogni cosa che non è più necessaria e create spazio per le nuove occasioni.

Regola 8: purificate gli spazi

Altra regola del feng shui è purificare e “benedire” gli spazi. Spargete nell’aria il fumo del palo santo o diffondete olio essenziale di arancia dolce; in alternativa, immaginate una luce bianca diffondersi in ogni angolo di casa.

Regola 9: le piante portano energia vitale in casa

Nel feng shui le piante rappresentano l’energia vitale. Per scegliere la più adatta prestate attenzione alla luminosità dei vari spazi.

Regola 10: ringraziate sempre

Ultima regola del feng shui prevede di ringraziare la casa. Mostrare gratitudine per le nostre abitazioni è fondamentale per ricevere amore ed energia buona.