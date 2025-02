Alle Poste in ambulanza per incassare il reddito d'inclusione

Sebbene allettato, è stato costretto ad andare all’ufficio postale di Casola di Napoli in autoambulanza per poter ritirare l’indennità del Reddito di inclusione.

È il caso, raccontato dal quotidiano Metropolis, di Yurii Kun, nato in Polonia nel 1942, ma di origini ucraine. Dopo la morte della moglie è arrivato in Italia, a Casola, per ricongiungersi con la figlia: alll’82enne sono stati riconosciuti anche i benefici previsti dalla legge 104, con relativa indennità di accompagnamento, riscossa dalla figlia.

Delega ottenuta per lo stesso problema anche per riscuotere il bonus riconosciuto dal Reddito di Inclusione, ma per la burocrazia nulla da fare: all’ufficio postale non ne hanno voluto sapere. È stato quindi necessario che Yurii si recasse allo sportello personalmente. Ovviamente non da solo, ma trasportato in autoambulanza, con personale paramedico, per metterlo in condizioni di firmare la documentazione e ritirare l’indennità.

Fonte: YouTube Metropolis Quotidiano