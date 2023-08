Conosci già tutti i trucchi per saltare la fila alle Poste?

Le lunghe code alla posta possono essere frustranti, soprattutto quando siamo di fretta o abbiamo impegni importanti da gestire. Bisogna però sottolineare che non è colpa di Poste Italiane se si verificano lunghe attese. Con migliaia di uffici sul territorio nazionale e una vasta gamma di servizi, è normale che ci siano affollamenti. Fortunatamente, Poste Italiane ha compreso le esigenze dei propri clienti e ha sviluppato una serie di soluzioni per ridurre le lunghe attese e migliorare l’esperienza postale.

Come prenotare il ticket sulle applicazioni

Una delle soluzioni più innovative e pratiche è utilizzare le applicazioni per prenotare un turno allo sportello. Che sia per effettuare un pagamento, spedire una lettera o un pacco, con oltre 3.000 uffici postali che supportano questa modalità , evitare l’attesa è diventato molto più semplice. Gli utenti possono facilmente prenotare il proprio appuntamento da casa o mentre sono in movimento, scegliendo la data e l’orario che meglio si adattano alle loro esigenze. Per ottenere il tuo ticket digitale, scarica l’App Ufficio Postale o BancoPosta sul tuo smartphone o tablet. Per evitare code e ritardi lunghi, il cliente vedrà il codice di prenotazione sul display una volta arrivati all’ufficio.

Come si prenota un appuntamento alle Poste via WhatsApp

La Poste Italiane offre anche una modalità intelligente per prenotare i biglietti tramite WhatsApp. Gli utenti possono iniziare una chat con l’operatore virtuale di Poste Italiane digitando sul proprio smartphone il numero dedicato 3715003715. Sarà possibile prenotare un turno per l’Ufficio Postale preferito tra le numerose opzioni a disposizione, come richiedere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L’utente riceverà l’Ufficio Postale più vicino in cui prenotare il ticket digitando manualmente l’indirizzo o condividendo la propria posizione. Questa è un’opzione ottima per coloro che preferiscono utilizzare WhatsApp come canale di comunicazione.

Come prenotare il ticket on line sul sito delle Poste

Un altro modo utile per evitare le code è prenotare un appuntamento sul sito ufficiale di Poste Italiane. Gli utenti possono accedere all’home page del sito di Poste Italiane con pochi clic e trovare l’Ufficio Postale più vicino utilizzando la barra di ricerca. Una volta trovato l’ufficio di interesse, basta cliccare sul tasto “Prenota un biglietto” e seguire le indicazioni per completare la prenotazione. Il processo di accesso all’ufficio prescelto sarà ancora più semplice con il ticket digitale che verrà inviato via e-mail.

Come si prenota il turno per richiedere SPID

I cittadini possono recarsi in qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale per richiedere il Sistema Pubblico di Identità Digitale, noto anche come SPID. È consigliabile effettuare una registrazione sul sito posteid.poste.it prima di effettuare la visita. Il turno può essere prenotato comodamente da casa utilizzando il sito poste.it, l’applicazione Ufficio Postale o WhatsApp al numero 371.5003715. I cittadini possono ottenere rapidamente la loro identità digitale utilizzando un documento di riconoscimento valido, una tessera sanitaria e alcuni dati personali, senza la necessità di compilare moduli cartacei.

Che cos’è il turno digitale salta-fila e come funziona

Il “turno digitale” è un’opzione molto apprezzata per evitare lunghe code. Gli utenti possono mettersi in coda digitalmente nei 3.800 Uffici Postali dotati di gestore attese, sia da casa che in mobilità . Gli utenti possono ricevere un ticket virtuale scansionando un QR Code visualizzato sullo smartphone o sull’adesivo all’entrata dell’ufficio e monitorare direttamente il proprio turno sul dispositivo. Un messaggio informerà l’utente quando è il momento di entrare e ricevere l’assistenza desiderata.

Come fare la prenotazione nei tabaccai abilitati

La prenotazione dei biglietti presso i tabaccai della rete PUNTOLIS abilitati è un’opzione sperimentale. Anche se al momento è limitato al territorio del Comune di Forlì, in futuro potrebbe essere ampliato. Gli utenti possono comunicare l’Ufficio Postale di interesse e il servizio desiderato recandosi in uno dei tabaccai abilitati, scegliendo tra i giorni e gli orari disponibili. Sarà fornito un ticket cartaceo con un QR Code da scansionare al gestore del totem atteso all’orario prenotato, rendendo più semplice accedere al servizio desiderato. Molto utile soprattutto in caso di spedizione di un pacco.