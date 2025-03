Anna Dello Russo è una delle figure più riconoscibili del mondo della moda. Giornalista, ex direttrice di Vogue Japan e icona di stile, si è guadagnata nel tempo un posto di rilievo nel mondo della moda grazie alla sua personalità esplosiva e alla sua passione smisurata per i vestiti. Il celebre fotografo Helmut Newton l’ha definita “una maniaca della moda” e chiunque la conosca sa quanto questa definizione sia azzeccata. Tra look stravaganti, collaborazioni prestigiose e una carriera da sogno, Anna è diventata un punto di riferimento nel fashion system. Ma com’è riuscita a costruire il suo mito?

Com’è diventata famosa Anna Dello Russo

Anna Dello Russo è nata a Bari nel 1962 e, fin da giovane, ha avuto un debole per la moda. Dopo essersi laureata in arte e letteratura all’Università Aldo Moro, ha deciso di inseguire il suo sogno trasferendosi a Milano, dove ha frequentato un master in Fashion Design alla Domus Academy.

Il suo ingresso nel mondo della moda è avvenuto con la rivista Donna, ma la vera svolta è arrivata con Condé Nast Italia: ha lavorato per diciotto anni in Vogue Italia, a stretto contatto con la leggendaria Franca Sozzani. La sua crescita professionale è stata rapida e, nel 2000, ha assunto la direzione di L’Uomo Vogue, mantenendola fino al 2006. In seguito, è partita per il Giappone, dove è diventata direttrice di Vogue Japan, un ruolo che ha ricoperto fino al 2021.

Nel corso degli anni la sua immagine pubblica è diventata sempre più forte: non si è mai limitata al giornalismo di moda, ma ha creato un vero e proprio personaggio. Nel 2010 ha lanciato il profumo Beyond e ha collaborato con H&M per una collezione di accessori che è andata a ruba. Nel 2023 è entrata nella giuria di Drag Race Italia e nel 2025 è stata scelta come opinionista per il Dopofestival di Sanremo, consolidando ulteriormente il suo status di icona.

“Maniaca per la moda”: l’ossessione per i vestiti

Anna Dello Russo non ha mai nascosto la sua passione sfrenata per la moda. Non si limita a indossare vestiti: li colleziona, li celebra, li trasforma in arte. La sua collezione personale conta oltre 4000 capi e altrettante paia di scarpe, tanto che ha dovuto comprare un appartamento intero a Milano solo per contenere il suo guardaroba.

Ogni sua apparizione è un evento. Si presenta sempre con look audaci, fuori dagli schemi, che lasciano il segno. Per lei la moda è un’espressione di sé, una forma di libertà assoluta. E a giudicare dalla sua carriera, questo approccio le ha portato solo successi.

Il suo amore per gli abiti è così profondo che, secondo un’intervista al Guardian, il suo primo matrimonio è finito proprio per questo motivo. L’ex marito, esasperato dalla mancanza di spazio in casa, avrebbe chiesto dove potesse mettere le sue cose. La risposta di Anna? “Non c’era spazio per lui, soprattutto nell’armadio”. E per suggellare il divorzio, si è presentata in tribunale con un completo di Balenciaga. La sua personalità fuori dal comune l’ha portata a collaborare con i più grandi marchi del settore, diventando una vera e propria musa per stilisti e designer.

La vita privata e la storia d’amore con Angelo Gioia

Nonostante sia sempre sotto i riflettori, Anna Dello Russo ha mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Dopo il matrimonio lampo, ha trovato l’amore con Angelo Gioia, un imprenditore pugliese con cui convive da anni. Angelo Gioia è una persona molto riservata, lontana dal mondo dello spettacolo. Pur non amando la vita mondana, ogni tanto appare nelle foto social di Anna, sempre in occasioni speciali o durante eventi di moda.

Anna Dello Russo continua a essere un’icona nel mondo della moda e, grazie alla sua passione inesauribile, non smette mai di sorprendere. La sua presenza al Festival di Sanremo 2025 come opinionista del Dopofestival aggiunge un altro tassello alla sua carriera, dimostrando che il suo stile inconfondibile ha ancora molto da dire.