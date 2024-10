Ormai viaggiare low cost è all’ordine del giorno, ma si sa che se c’è bisogno di qualsiasi servizio in più, il costo del biglietto aereo lievita enormemente. Da qui nasce la questione dei bagagli e la ricerca di soluzioni per poter portare con sè un trolley senza spendere una cifra troppo alta. Sui social si stanno infatti diffondendo tantissimi trucchi per non pagare il bagaglio a mano su un volo. In particolare su TikTok l’influencer Gaia Travels ha lanciato una particolare idea.

Il trucco di Gaia Travels: spedisce il bagaglio a mano con Vinted

Gaia Travels è un’influencer che si occupa appunto di dare consigli di vaggio. “Quando ti rifiuti di pagare il bagaglio a mano per viaggiare, allora spedisci i tuoi vestiti con Vinted”, ha scritto in un video nel quale si riprende con alcuni pacchi in mano, pubblicato sul suo profilo.

Il filmato, in un solo giorno, ha totalizzato più di 950mila visualizzazioni, oltre 10mila condivisioni e 6300 commenti. L’applicazione di vendita online di abiti e accessori usati, mette infatti le spese di spedizione a un prezzo fisso molto basso (nel range di 2-5 euro al massimo) e simulando una vendita di abiti si può così spedire i propri vestiti nella meta di destinazione senza pagare i costi del bagaglio a mano, che si aggirano in media intorno ai 20 euro.

L’idea è stata accolta da moltissime persone che hanno confessato di usare il servizio per spedire tantissime cose, alcuni hanno però proposto Amazon per avere più garanzia di sicurezza e assistenza.

Quali sono i trucchi per risparmiare con il bagaglio a mano

Un altro trucco è quello del cuscino al posto del bagaglio. Si prende una fodera, la si riempie con tutti i vestiti necessari e la si porta con sé sul volo come fosse un vero e proprio oggetto sul quale adagiare la testa per stare più comodi durante il volo. Una variante di questo stratagemma è invece quello di attorcigliare i vestiti e posizionarli attorno alla nuca e sulle spalle per creare un originale cuscino per il collo.

Se il problema è il peso, bisogna considerare di ridistribuire gli oggetti tra bagaglio da stiva e a mano. Il primo infatti viene sicuramente pesato, il secondo invece è solitamente controllato solo per lunghezza e larghezza. Se si teme di eccedere con i chili nel bagaglio da stiva, meglio togliere le cose più pesanti e metterle in quello a mano.

Altro metodo ingegnoso per portare di nascosto un bagaglio a mano extra durante i viaggi in aereo è mascherare la borsa in eccedenza come un acquisto duty-free, nascondendola quindi in una busta della spesa. Gli oggetti comprati superati i controlli per l’accesso al Gate non vengono conteggiati nella franchigia del bagaglio a mano. Perciò si possono mettere cose in più dentro una busta del duty free per farli passare come fossero acquisti del momento.

Su TikTok si è inoltre diffuso il trucco chiamato “Sideofsequins“. Nel video di una blogger si vede la ragazza premere i vestiti in sacchetti sottovuoto compressi da inserire ordinatamente nel suo bagaglio a mano. Ovviamente porta con sé un minuscolo ferro da stiro per stirare le pieghe una volta arrivata a destinazione.