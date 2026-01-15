Per oltre un secolo la formula della Coca-Cola è stata avvolta nel mistero: un segreto industriale gelosamente custodito che ha alimentato leggende, tentativi di imitazione e curiosità in tutto il mondo. Nel gennaio 2026, però, un video pubblicato dal creatore di contenuti scientifici LabCoatz ha scosso questa leggenda, sostenendo di aver finalmente ricreato in laboratorio — attraverso analisi chimiche e test — una versione praticamente identica della ricetta originale.

Coca-Cola: un segreto da 139 anni

La formula di Coca-Cola risale al 1886, quando il farmacista John Stith Pemberton creò una miscela di sciroppo dolce con estratti botanici e caffeina, destinata inizialmente al mercato come rimedio tonico. Negli anni successivi, la ricetta è diventata proprietà della The Coca-Cola Company e da allora è custodita con grande riserbo in una cassaforte ad Atlanta, dove è esposta anche al pubblico nel museo World of Coca-Cola, pur senza rivelarne il contenuto preciso.

Nonostante questa segretezza, nel corso dei decenni sono circolate presunte versioni e liste ‘rubate’: alcune sono arrivate persino a essere pubblicate in libri o discussioni su internet, ma nessuna di queste è mai stata confermata ufficialmente dall’azienda.

La rivendicazione di LabCoatz

Nel suo video di oltre 25 minuti, il creator Zach Armstrong, in arte LabCoatz, racconta di aver dedicato un anno intero alla ricerca della formula, combinando spettrometria di massa, test sensoriali alla cieca e confronto con ricette storiche e moderne. Il risultato è uno sciroppo la cui composizione chimica e il cui profilo sensoriale sono straordinariamente vicini a quelli della Coca-Cola originale: tanto che i partecipanti ai test non sono riusciti a distinguere tra la bevanda commerciale e la sua versione fatta in laboratorio.

Secondo il suo studio, oltre il 99% del prodotto è costituito da ingredienti ben noti come zucchero, caffeina, acido fosforico e acqua carbonata; solo una piccolissima percentuale — meno dell’1% — sarebbe composta da aromi naturali e oli essenziali, che conferiscono il caratteristico profilo gustativo.

Fra questi componenti aromatici figurano oli di limone, lime e arancia, oltre a spezie come cannella cassia, noce moscata e coriandolo. Per simulare alcune delle note più elusive attribuite alla storica Merchandise 7X (la miscela segreta di aromi), LabCoatz ha sperimentato anche l’uso di olio di tea tree e tannini del vino.

Discussione e controversie sulla Coca-Cola

Va sottolineato che l’esperimento di LabCoatz non è stato convalidato da fonti indipendenti o dall’azienda stessa, ma resta oggetto di dibattito nella comunità scientifica e fra appassionati. Anche se lo youtuber sostiene che sia una replica “chimicamente identica”, alcuni esperti sottolineano che senza accesso agli estratti originali, come quello di foglia di coca decocainizzata (utilizzato nella ricetta originale fino ai primi anni del 1900), qualsiasi replica rimane un’approssimazione basata su tecniche analitiche e supposizioni.

D’altro canto, gran parte della percezione pubblica di Coca-Cola è legata più al branding e al mito culturale che al mero profilo chimico: molti consumatori affermano che piccole variazioni negli ingredienti o nelle proporzioni possono alterare significativamente l’esperienza gustativa, cosa che nemmeno laboratori avanzati possono sempre prevedere con precisione.

Ricetta segreta e tradizione

La ricetta tradizionale include un equilibrio complesso di aromi botanici che vanno ben oltre i semplici zuccheri e caffeina: vaniglia, oli essenziali di agrumi e un sapiente uso di acidi e coloranti conferiscono alla Coca-Cola il suo carattere unico.

La formula è stata mantenuta come segreto commerciale piuttosto che come brevetto proprio per evitare la divulgazione pubblica, creando così nel tempo un alone di mistero che ha alimentato fascinazioni, imitazioni e — più di recente — esperimenti come quello di LabCoatz.