Trova un “tesoro” e lo restituisce: la ricompensa è da non credere

Entra in una stazione di servizio e trova per terra 15000 dollari. Ciò che decide ha dell’incredibile, proprio come le conseguenze. Michigan. Dianne Gordon percorre ogni giorno a piedi più di 3 km per andare al lavoro. Un mattino d’inverno si è ritrovata fra le mani una vera fortuna.

15.000 dollari per terra

Quel giorno Dianne, per ripararsi dal freddo pungente, aveva deciso di fermarsi in una stazione di servizio per il tempo di uno spuntino veloce.

Sulla soglia il suo sguardo è stato catturato da un sacchettino di plastica per terra. Chinandosi è rimasta senza parole: nel sacchetto c’erano tantissime banconote, all’incirca 15000 dollari.

Una decisione inaspettata

Raccolto il “tesoro”, Dianne ha chiesto all’addetto alle vendite della stazione di chiamare la polizia. Come poi dichiarato dal tenente Matthew Ivory, del dipartimento di polizia di White Lake Township, la donna non ha pensato neanche per un istante di tenere per sé il denaro, nonostante la situazione economica precaria: Dianne avrebbe avuto sì bisogno di quei soldi, per comprarsi un’auto nuova con cui andare al lavoro e risparmiarsi tutti quei km a piedi. Eppure, nonostante le necessità, ha optato per l’onestà.

Il web si è mobilitato per Dianne

Grazie alla correttezza della donna, la somma è tornata fra le mani dei legittimi proprietari, due sposi. La vicenda ha colpito la moglie di uno degli ufficiali di polizia, tanto da decidere di fare qualcosa per ripagare il buon cuore di Dianne: ha lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe, al fine di racimolare i soldi occorrenti per l’acquisto della vettura.

Ebbene, in poche settimane l’obiettivo è stato raggiunto: per la causa ci sono state tantissime donazioni, e ora Dianne può finalmente recarsi al lavoro senza dover percorrere tutti quei passi. Una storia commovente, che ci ricorda non solo il valore dell’onestà ma anche quello della riconoscenza.